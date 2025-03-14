Тренер Муслима Магомедова: Наша цель — UFC. PFL — лишь запасной вариант

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Бывший чемпион АСА в полутяжелом весе Муслим Магомедов и его штаб планируют перейти в ведущую спортивную организацию, проводящую бои без правил, — UFC. Об этом заявил главный тренер клуба Universal Fighters Расул Магомедалиев.
В эксклюзивном интервью порталу MMA.Metaratings.ru он сообщил, что вопрос будущего российского бойца должен решиться до конца текущего года. По словам специалиста, в качестве запасного варианта рассматривается также другая лига боевых единоборств — PFL.
Муслим Магомедов — бывший и непобеждённый чемпион АСА в полутяжелом весе. Его рекорд составляет 15 побед и ни одного поражения. В декабре 2024 года он должен был провести защиту титула против Адлана Ибрагимова, однако во время процедуры взвешивания превысил лимит весовой категории более чем на пять килограммов. По регламенту Магомедов был лишён чемпионского пояса.
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Мы хотим попасть в UFC. Надеемся, что достигнем цели — подписать его в лигу Даны Уайта. Я реально вижу его ближайшим чемпионом UFC», — сказал Магомедалиев.
Муслим Магомедов — бывший и непобеждённый чемпион АСА в полутяжелом весе. Его рекорд составляет 15 побед и ни одного поражения. В декабре 2024 года он должен был провести защиту титула против Адлана Ибрагимова, однако во время процедуры взвешивания превысил лимит весовой категории более чем на пять килограммов. По регламенту Магомедов был лишён чемпионского пояса.
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