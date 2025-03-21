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«Прославляет Россию больше, чем футбол»: Гор Азизян призвал не бросать тень на ММА

Тренер Азизян призвал не бросать тень на боевые единоборства как вид спорта
Фото: istockphoto/Yuliia Kaveshnikova

Фото: istockphoto/Yuliia Kaveshnikova

Лидер фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов заявил, что распространение секций ММА привело к формированию особой преступной субкультуры, которая представляет угрозу безопасности государства. Его слова прокомментировал Главный тренер и основатель клуба GOR MMA Гор Азизян.
В эксклюзивном интервью порталу MMA.Metaratings.ru специалист по единоборствам отметил, что в России все нормальные клубы, в том числе и GOR MMA, давно получили лицензию от Союза ММА России. Тренеры, которые ведут там занятия, также имеют соответствующие сертификаты и лицензии.

«Заявление о том, что в ММА-клубах воспитываются радикальные исламисты — как минимум безответственное. Не надо бросать тень на все ММА-клубы. Если есть конкретные случаи и примеры с радикальными исламистами — пусть принимаются соответствующие меры уполномоченными и компетентными органами», — отметил Азизян.

Он также призвал «на сотрясать воздух» и не бросать тень на вид спорта, который прославил Россию больше, чем футбол и многие другие виды спорта. С последним утверждением тренера трудно не согласиться, особенно если сравнивать награды, завоёванные футболистами на международной арене, с многочисленными чемпионскими поясами российских бойцов ММА.

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«На любителя»: Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев оценил игровые качества Дзюбы
Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев оценил игровые качества Артёма Дзюбы
21 марта 2025, 14:01

Фото: istockphoto/Rost-9D

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба обновил рекорд по голам за сборную страны, отличившись в BetBoom товарищеском матче против команды Гренады. Его бомбардирские достижения, а также стиль игры оценил главный тренер «Ахмата» из Грозного Сергей Ташуев.
В разговоре с порталом Metaratings.ru он не стал отрицать очевидное: по статистике Дзюба теперь лучший нападающий в истории российской сборной. Но он на то и нападающий, чтобы забивать голы, подчеркнул специалист. Что же касается стиля игры форварда, то кому-то может быть больше по душе виртуозный дриблинг Месси, акробатические трюки Ибрагимовича или взрывная скорость Мбапе, отметил специалист.

«Конечно, по статистике Дзюба теперь лучший нападающий в истории сборной. Форвард на то и форвард, чтобы забивать голы. Игровые качества Дзюбы — на любителя. Это сборная страны, а не клуб», — сказал Ташуев.

Стоит отметить, что, помимо рекордного количества голов за сборную России (31), Артёму принадлежит теперь ещё одно достижение — он стал самым результативным игроком в футбольной истории России, обойдя по голам за все команды во всех турнирах завершившего карьеру Александра Кержакова, у которого их осталось 233. На счету Дзюбы теперь 246 мячей, забитых в ворота соперников, и он явно намерен пополнять свой бомбардирский счёт.

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Mash запустил новый спортивный таблоид — «Mash на спорте»
21 марта 2025, 12:33

Фото: iStock/gorodenkoff

Mash запустил новый спортивный таблоид — «Mash на спорте», где основной акцент будет делаться на эмоциях, инсайдерской информации и неожиданных поворотах на стыке спорта, шоу-бизнеса и цифровых форматов.
Канал намерен отойти от публикации спортивной статистики и сухих фактов, сместив фокус на закулисные интриги и конфликты. Рубрики таблоида будут разными — от новостей и разборов до финансов и истории спорта.
«Остальные делают спортивные медиа для тех, кто интересуется спортом. Мы делаем спортивное медиа для всех. Как и в Mash, основа — это эмоции, которые вызывает публикация. Если они не прогнозируются, это не наша тема», — поделился главный редактор Mash Евгений Новиков.
Он подчеркнул, что редакция «Mash на спорте» будет искать эксклюзивы и неожиданные истории, которые будут способны вызвать у зрителя эмоцию и желание поделиться лайком.

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#тренер
#медиа
#эмоции
#спорт
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«Сложно найти время»: Тренер «Шанхай Шэньхуа» Веретенников — об идее матча сборных России и Китая
Тренер «Шанхай Шэньхуа» Веретенников оценил идеи матча сборных России и Китая
21 марта 2025, 12:30

Фото: istockphoto/FotografieLink

Матч между сборными России и Китая был бы наверняка интересен и зрителям, и тренерам команд и самим футболистам. Но для проведения такой товарищеской игры сложно найти время в плотном международном графике.
Такое мнение в разговоре с порталом Metaratings.ru высказал один из лучших бомбардиров в истории советского и российского футбола, а ныне тренер китайской команды «Шанхай Шэньхуа» Олег Веретенников.

«Если футбольные федерации России и Китая договорятся провести между собой матч, то это будет неплохая интересная игра. Но у сборной КНР есть свои игры. Например, следующее окно на игры сборных у Китая уже расписано», — сказал экс-футболист.

Он отметил, что сейчас российской национальной команде трудно искать достойных соперников для товарищеских игр именно потому, что ведущие футбольные дружины мира и так играют официальные матчи в паузы, зарезервированные ФИФА и УЕФА для сборных.

В этом году сборная России провела первую товарищескую игру против команды Гренады 19 марта, победив соперников со счётом 5:0. Следующую игра против сборной Замбии команда Валерия Карпина проведёт 26 марта.

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#сборная россии
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Овечкин сократил отставание от Гретцки до 6 шайб
Овечкин забросил 888 шайбу в карьере и сократил отставание от Гретцки до 6 голов
21 марта 2025, 02:58

Фото: iStock/gorodenkoff

Российский хоккеист Александр Овечкин забросил свою 888 шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и сократил отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов до 6 голов. Об этом сообщает ТАСС.
Последнюю шайбу российский бомбардир забросил в матче с «Филадельфией». Овечкин по прежнему занимает второе место в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ, добравшись до отметки в 888 голов.

Рекорд принадлежит канадскому нападающему Уэйну Гретцки, который забросил за карьеру 894 шайбы. До конца сезона «Вашингтону», за который играет Овечкин, осталось провести 13 матчей. Высока вероятность, что россиянин станет лидером списка снайперов уже в этом году.

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Дзюба не будет играть в матче против Замбии
20 марта 2025, 22:20

Артем Дзюба (Фото: Instagram*/artem.dzyuba)

Футболист Артем Дзюба не будет играть в матче против Замбии. Как уточнил главный тренер российской сборной Валерий Карпин, то же самое касается Даниила Фомина и Александра Солдатенкова.
«Как я уже говорил, на мартовском сборе мы хотели бы увидеть на поле как можно больше игроков, и на матч с Замбией выйдет другой состав», — привел слова Карпина РФС.
Карпин добавил, что игроки отдохнут, а затем начнут готовиться к чемпионату и Кубку страны. Указанная тройка участвовала накануне в товарищеском матче против Гренады. Встреча проходила в Москве и закончилась разгромным счетом 5:0 в пользу сборной России. Дзюба стал лучшим нападающим в истории национальной команды.

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