«Прославляет Россию больше, чем футбол»: Гор Азизян призвал не бросать тень на ММА

Фото: istockphoto/Yuliia Kaveshnikova
Лидер фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов заявил, что распространение секций ММА привело к формированию особой преступной субкультуры, которая представляет угрозу безопасности государства. Его слова прокомментировал Главный тренер и основатель клуба GOR MMA Гор Азизян.
В эксклюзивном интервью порталу MMA.Metaratings.ru специалист по единоборствам отметил, что в России все нормальные клубы, в том числе и GOR MMA, давно получили лицензию от Союза ММА России. Тренеры, которые ведут там занятия, также имеют соответствующие сертификаты и лицензии.
Он также призвал «на сотрясать воздух» и не бросать тень на вид спорта, который прославил Россию больше, чем футбол и многие другие виды спорта. С последним утверждением тренера трудно не согласиться, особенно если сравнивать награды, завоёванные футболистами на международной арене, с многочисленными чемпионскими поясами российских бойцов ММА.
Читайте также:
Тренер Муслима Магомедова: Наша цель — UFC. PFL — лишь запасной вариант
«Я реально устал»: Дмитрий Бивол рассказал о высокой нагрузке за последние 14 месяцев
Российский боец Александр Емельяненко успешно перенёс операцию на позвоночнике
«Заявление о том, что в ММА-клубах воспитываются радикальные исламисты — как минимум безответственное. Не надо бросать тень на все ММА-клубы. Если есть конкретные случаи и примеры с радикальными исламистами — пусть принимаются соответствующие меры уполномоченными и компетентными органами», — отметил Азизян.
Он также призвал «на сотрясать воздух» и не бросать тень на вид спорта, который прославил Россию больше, чем футбол и многие другие виды спорта. С последним утверждением тренера трудно не согласиться, особенно если сравнивать награды, завоёванные футболистами на международной арене, с многочисленными чемпионскими поясами российских бойцов ММА.
Читайте также:
Тренер Муслима Магомедова: Наша цель — UFC. PFL — лишь запасной вариант
«Я реально устал»: Дмитрий Бивол рассказал о высокой нагрузке за последние 14 месяцев
Российский боец Александр Емельяненко успешно перенёс операцию на позвоночнике
Александр Бойцов