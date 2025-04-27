Боец Дакаев подписал двухлетний контракт с американской лигой PFL

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Бывший чемпион Eagle FC в легком весе Мехди Дакаев подписал двухлетний контракт с американской лигой PFL. Об этом сообщил сам боец в интервью MMA.Metaratings.ru.
По его словам, контракт был подписан полтора месяца назад, на согласование ушло ровно два дня.
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«Условия одинаковые по сравнению с ACA. Надо отдать должное ACA, потому что, подписав меня, они никак не обижали насчет суммы. Контракт с PFL рассчитан на два года», — поделился 29-летний боец.За спиной у Дакаева 15 побед и 4 поражения. Рекорд в лиге АСА — 2:2. В прошлом выступал в лиге Eagle FC и был чемпионом организации в легком весе.
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