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Боец Дакаев подписал двухлетний контракт с американской лигой PFL

Фото: istockphoto/maria zheleznova

Фото: istockphoto/maria zheleznova

Бывший чемпион Eagle FC в легком весе Мехди Дакаев подписал двухлетний контракт с американской лигой PFL. Об этом сообщил сам боец в интервью MMA.Metaratings.ru.
По его словам, контракт был подписан полтора месяца назад, на согласование ушло ровно два дня.
«Условия одинаковые по сравнению с ACA. Надо отдать должное ACA, потому что, подписав меня, они никак не обижали насчет суммы. Контракт с PFL рассчитан на два года», — поделился 29-летний боец.
За спиной у Дакаева 15 побед и 4 поражения. Рекорд в лиге АСА — 2:2. В прошлом выступал в лиге Eagle FC и был чемпионом организации в легком весе.

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Metaratings.ru: «Торпедо» интересуется защитником «Ак Барса» Журавлевым
27 апреля 2025, 11:44

Фото: istockphoto/shironosov

Менеджмент ХК «Торпедо» заинтересовался защитником «Ак Барса» Даниилом Журавлевым, у которого 31 мая истекает контракт с казанским клубом.
Об этом стало известно Metaratings.ru.
«Журавлев — уроженец Нижнего Новгорода и выпускник школы «Ак Барса». Всю карьеру в Континентальной хоккейной лиге он провел в казанском клубе», — говорится в материале.
В сезоне 2024-2025 года 25-летний хоккеист сыграл 55 матчей и отличился шестью голевыми передачами. Показатель эффективности спортсмена оценивают как «-6».

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Назван абсолютный фаворит в РПЛ
Радченко: «Зенит» будет фаворитом в любом матче
27 апреля 2025, 11:42

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Радченко заявил, что его бывший клуб будет фаворитом в любом матче, как по составу, так и по скамейке запасных. Об этом он заявил в беседе с Metaratings.ru.
По его мнению, в предстоящем матче с «Динамо» победа будет за «Зенитом», хотя сама игра обещает быть интересной. «Бело-голубым» Радченко предрекает борьбу за топ-3.
«Зениту» нужно обыгрывать «бело-голубых». Настрой у «Зенита» будет боевой, потому что ошибки допускать нельзя. «Динамо» после потери Тюкавина играет, набирает очки, но, конечно же, потеря такого футболиста немного нарушила все взаимосвязи в завершающей стадии атаки. Личка — молодец, он справляется с этим, ищет какие-то ходы. «Динамо» вполне может бороться за тройку», — поделился футболист.
Напомним, «Зенит» занимает второе место в таблице РПЛ с 53 баллами в запасе. У «Динамо» — пятое место и 46 очков.

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Назван фаворит в возможном бою Махачева и Топурии
Дакаев: в возможном бою с Топурией победа будет за Махачевым
27 апреля 2025, 11:37

Фото: istockphoto/Stanislav Chegleev

Если бой чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева против бывшего обладателя пояса лиги в полулегком весе Илии Топурии состоится, то победа будет за дагестанцем, заявил экс-чемпион Eagle FC в легком весе Мехди Дакаев.
В интервью MMA.Metaratings.ru он пояснил, что инициатива в возможном противостоянии будет на стороне Махачева, так как его борцовские навыки намного лучше, чем у Топурии.
«Интересный бой. Это уже второй чемпион полулегкого веса для Махачева. Бой будет в одну сторону, потому что у Ислама борьба на другом уровне. Его победа. Александр Волкановски хорошо защищался, но сам проиграл в стойке. И надо учитывать, что Топурия бьет сильно. Как угодно может быть. Бой легким не будет для обоих. Размениваться кулаками в стойке будет рискованно», — считает Дакаев.
Напомним, в активе Илии Топурии 16 побед и 0 поражений, у Ислама Махачева — 26 побед и 1 поражение.

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#борьба
#интервью
#бокс
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Оценены шансы «Зенита» на победу в матче с «Динамо»
Канчельскис: у «Зенита» есть большие шансы победить «Динамо» в контратаке
25 апреля 2025, 13:25

Фото: iStock/gorodenkoff

У «Зенита» есть большие шансы поймать «Динамо» на контратаке и победить, заявил бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис. По его мнению, матч будет результативным, команды забьют друг другу не менее двух-трех мячей.
«Это не «Химки», а совсем другой соперник. В том матче «Зенит» понимал, с кем играет, где-то расслабились, это не та команда, которая может им противостоять. А здесь будет матч с командой по-своему уникальной, потому что «Динамо» здорово играет в атаку, а в обороне у них большие проблемы», — пояснил он в беседе с Metaratings.ru.
Напомним, «Зенит» занимает второе место в таблице РПЛ с 53 очками, «Динамо» — пятое и 46 баллов. Матч состоится в субботу, 26 апреля, в Москве.

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«Хочу с ним познакомиться»: Ступак призвала поставить памятник Овечкину
Ступак поддержала идею об установке памятника Овечкину
25 апреля 2025, 13:23

Фото: istockphoto/vchal

Российская лыжница Юлия Ступак поддержала идею о том, чтобы поставить в России памятник нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину, который недавно побил рекорд по количеству забитых шайб в НХЛ. По ее словам, хоккеист демонстрирует не только спортивные, но и человеческие качества.
«А почему бы и нет? Овечкин символизирует не только профессиональные, но и человеческие качества. На мой взгляд, он очень добрый и открытый человек. Я считаю, что такие люди должны оставаться в истории», — отметила спортсменка в интервью Metaratings.ru.
Ступак также добавила, что вряд ли сможет назвать спортсменов, которые восхищают ее так же, как Овечкин, и назвала его лучшим российским спортсменом 21 века. Она поделилась, что мечтает однажды посетить матч хоккеиста, а еще лучше — познакомиться с ним.

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