Стали известны шансы на проведение совместного турнира RCC и ACA

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Совместный турнир RCC и лиги АСА маловероятен, так как оба бренда самостоятельны и не готовы рисковать имиджем в случае проигрыша своего бойца, заявил исполнительный директор RCC Николай Клименко.
В интервью «РБ Спорт» спортсмен отметил, что при этом у обеих лиг разные концепции, так как RCC — это не только ММА, но и бокс, кулачный бой и кикбоксинг.
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«Если бы мы уже конкретно обсуждали проведение совместного турнира, то можно было бы узнавать, получится или нет. Но, например, АСА показывают на «Матч ТВ», а нас эксклюзивно показывает телеканал «Удар». Мы уже не можем проводить совместное мероприятие. Есть много моментов, которые нужно обсуждать отдельно», — поделился мнением Клименко.Он также добавил, что на данный момент шансы на совместный турнир очень малы, потому нет смысла обсуждать его возможную концепцию.
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