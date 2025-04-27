Назван фаворит в возможном бою Махачева и Топурии

Фото: istockphoto/Stanislav Chegleev
Если бой чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева против бывшего обладателя пояса лиги в полулегком весе Илии Топурии состоится, то победа будет за дагестанцем, заявил экс-чемпион Eagle FC в легком весе Мехди Дакаев.
В интервью MMA.Metaratings.ru он пояснил, что инициатива в возможном противостоянии будет на стороне Махачева, так как его борцовские навыки намного лучше, чем у Топурии.
Читайте также:
Стали известны шансы на проведение совместного турнира RCC и ACA
Сын Эрдогана поддержал возвращение России на Олимпийские игры
В Алма-Ате два бегуна умерли во время полумарафона
«Интересный бой. Это уже второй чемпион полулегкого веса для Махачева. Бой будет в одну сторону, потому что у Ислама борьба на другом уровне. Его победа. Александр Волкановски хорошо защищался, но сам проиграл в стойке. И надо учитывать, что Топурия бьет сильно. Как угодно может быть. Бой легким не будет для обоих. Размениваться кулаками в стойке будет рискованно», — считает Дакаев.Напомним, в активе Илии Топурии 16 побед и 0 поражений, у Ислама Махачева — 26 побед и 1 поражение.
Читайте также:
Стали известны шансы на проведение совместного турнира RCC и ACA
Сын Эрдогана поддержал возвращение России на Олимпийские игры
В Алма-Ате два бегуна умерли во время полумарафона
Данил Пономарев