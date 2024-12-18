Колосков назвал неплохой задачей стремление «Динамо» быть в топ-3 РПЛ

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал слова главного тренера московского «Динамо» о том, что задача клуба — быть в топ-3 РПЛ. По его словам, такая цель — «это неплохо», но у команды большие проблемы с игрой.
«Меня больше всего смущает, что «Динамо» то сыграет неплохо, то куда-то пропадет. Команда играет с огромными перепадами. И у «бело-голубых» нет глубины состава. Футболисты, которые выходят на замену, только портят картину. У меня вопрос, чем они занимаются. <…> А то у меня было ощущение, что наши футболисты купили заранее билеты в отпуск и только и думали, как доползти до конца сезона», — поделился Колосков в беседе с Metaratings.ru.Напомним, после 18 туров Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» находится на четвертом месте турнирной таблицы РПЛ, имея в копилке 35 очков. Зимние сборы у «бело-голубых» пройдут в Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах.
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