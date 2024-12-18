Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спорт/ Стало известно, когда объявят соперника Александра Емельяненко

Стало известно, когда объявят соперника Александра Емельяненко

Тренер Илиев: соперника Емельяненко объявят перед самым началом боя
Фото: iStock/Stanislav Chegleev

Фото: iStock/Stanislav Chegleev

Российский боксер и тренер Исмаил Илиев заявил, что соперника бойца Александра Емельяненко объявят перед самым началом, который состоится в субботу, 21 декабря, в рамках NFL. По его словам, организаторы хотят устроить зрителям сюрприз.


«У Александра отличное состояние. Хорошо себя чувствует. Выдерживает все нагрузки и усиленно тренируется. У него все отлично. Бой состоится. Соперник нам известен, но мы не можем его объявить. Организаторы хотят сделать сюрприз перед самым началом боя», — поделился Илиев в интервью MMA.Metaratings.ru.
Напомним, последний бой Александр Емельяненко провел в мае прошлого года против блогера Евгения Ершова, победив его болевым приемом во втором раунде. Всего на счету бойца 38 поединков — 28 побед, 9 поражений и 1 ничья.

Читайте также:

Чемпион АСА Гончаров защитит титул против Вахаева

Царукяна назвали сильнейшим противником Махачева

Виктор Немков: третий бой Вадима Немкова с Кори Андерсоном пройдет, как и второй
#интервью
#спорт
#бокс
#борьба
#тренер
Колосков назвал неплохой задачей стремление «Динамо» быть в топ-3 РПЛ
18 декабря 2024, 00:27

Фото: iStock/Andreyuu

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал слова главного тренера московского «Динамо» о том, что задача клуба — быть в топ-3 РПЛ. По его словам, такая цель — «это неплохо», но у команды большие проблемы с игрой.
«Меня больше всего смущает, что «Динамо» то сыграет неплохо, то куда-то пропадет. Команда играет с огромными перепадами. И у «бело-голубых» нет глубины состава. Футболисты, которые выходят на замену, только портят картину. У меня вопрос, чем они занимаются. <…> А то у меня было ощущение, что наши футболисты купили заранее билеты в отпуск и только и думали, как доползти до конца сезона», — поделился Колосков в беседе с Metaratings.ru.
Напомним, после 18 туров Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» находится на четвертом месте турнирной таблицы РПЛ, имея в копилке 35 очков. Зимние сборы у «бело-голубых» пройдут в Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах.

Читайте также:

Стало известно, почему сборная России не пропустила ни одного мяча в 2024 году

Черышев перечислил условия для чемпионства «Спартака»

Ветеран ЦСКА Пономарев назвал катастрофой шестое место клуба в РПЛ
#отпуск
#ветеран
#билеты
#рпл
#сборная россии
#футбол
#спорт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Чемпион АСА Гончаров защитит титул против Вахаева
18 декабря 2024, 00:26

Фото: iStock/maria zheleznova

Чемпион АСА в тяжелом весе Евгений Гончаров проведет следующую защиту титула против предыдущего обладателя пояса Алихана Вахаева. Об этом сообщает MMA.Metaratings.ru со ссылкой на источники.
Поединок, как отмечается, пройдет в следующем году. Бойцы встретятся 22 февраля в Москве на турнире ACA 184. Бой станет последним по контракту Гончарова с российской лигой.

Напомним, предыдущий поединок бойцов прошел полтора года назад — в марте 2023. Тогда Гончаров одержал победу над Вахаевым судейским решением.

Читайте также:

Бывший чемпион Bellator Корешков назвал Шлеменко фаворитом в бою с Исмаиловым

Царукяна назвали сильнейшим противником Махачева

Виктор Немков: третий бой Вадима Немкова с Кори Андерсоном пройдет, как и второй
#спорт
#встреча
#бокс
#борьба
#турнир
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экс-тренер Яниса Тиммы назвал его смерть большой потерей для мирового баскетбола
18 декабря 2024, 00:24

Фото: istockphoto/Yobro10

Смерть латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, бывшего супруга Анны Седоковой, является большой потерей для мирового баскетбола и Латвии. Об э том заявил экс-тренер спортсмена в подмосковном клубе «Химки» Римас Куртинайтис. По его словам, баскетболист был для него не только игроком, но и другом.
«У Тиммы был такой хороший взгляд на мир. <…> Янис был очень открытым. Хороший человек. Такое случается. Это большая потеря для мирового баскетбола, а также для Латвии», — сказал он в беседе с «Известиями».
О большом таланте Тиммы высказался и спортивный комментатор Владимир Гомельский, отметив, что баскетболист мог бы играть на любом уровне, включая даже НБА. В разговоре с «РБ Спорт» он подчеркнул, что спортсмен в своем амплуа был одним из лучших в Европе.
«Я человек немолодой, живу давно. С моими знакомыми баскетболистами случались такие ситуации. С одной стороны, вопрос в том, зачем он сюда приехал? С другой, это трагедия для его семьи, детей, людей, с которыми он дружил. Надо молиться, чтобы Бог отпустил ему его грехи», — подытожил Гомельский.
Читайте также:

Анну Седокову госпитализировали с нервным срывом

«02.07.92 – 16.12.24»: Тимма написал под постом Седоковой комментарий с датой своей смерти

«Я жила в аду последние годы»: Седокова прокомментировала суицид бывшего мужа
#спорт
#трагедия
#семьи
#человек
#мир
#спортсмен
#суицид
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Хоккеист Конюшков заявил о желании попасть в НХЛ
18 декабря 2024, 00:21

Фото: iStock/gorodenkoff

Хоккеист «Торпедо» Богдан Конюшков заявил о своем желании попробовать силы в НХЛ. По его словам, для этого должны сойтись его готовность и заинтересованность «Монреаля».
«По ходу сезона все разговоры только о «Торпедо». А перед началом регулярки сказал, что обо мне в «Монреале» не забыли и внимательно следят. Объяснил, что всё будет зависеть от меня. И если получится, поеду в лагерь развития клуба», — поделился спортсмен в интервью RT.
В то же время стало известно, сколько «Локомотив» будет платить словацкому нападающему Рихарду Панику, который ранее как раз-таки долгое время выступал в НХЛ. По информации Metaratings.ru, спортсмен по контракту с клубом заработает 15 млн рублей до конца сезона.

Читайте также:

Тренер Тарасова: футбол в России приносит фанатам страдания, а хоккей — победы

Эксперт объяснил, почему Шестеркин станет самым высокооплачиваемым вратарем НХЛ

Терещенко назвал проблемы СКА в текущем сезоне КХЛ
#тренер
#хоккей
#футбол
#кхл
#нхл
#интервью
#лагерь
#спортсмен
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Хоккеист Конюшков сравнил Смолова с Путиным
Хоккеист Конюшков: с Федором Смоловым реально пообщаться, он же не Путин
18 декабря 2024, 00:19

Фото: iStock/gorodenkoff

Хоккеист «Торпедо» Богдан Конюшков рассказал, что планирует продолжать запись подкастов со спортсменами. По его словам, скоро должны выйти интервью с тремя хоккеистами из его клуба.
«Дам вам эксклюзив и признаюсь, что записал совместное интервью с тремя одноклубниками. С кем именно, пока секрет. Надеюсь, до конца года оно увидит свет. С кем мечтаю пообщаться? С Ларионовым-старшим, разумеется», — поделился он в интервью RT.
Конюшков также предположил, что может снять подкаст с нападающим ФК «Краснодар» Федором Смоловым.
«На мой взгляд, с ним реально пообщаться. Он же не Путин. Правда, с Федором пока не знаком», — отметил хоккеист.
В то же время владельцу «Краснодара» Сергею Галицкому, за который играет Смолов, пожелали чемпионства «быков» в этом сезоне РПЛ. Такую надежду выразил бывший игрок клуба Рагнар Сигурдссон в беседе с «РБ Спорт». По его словам, Галицкий вкладывает очень много труда и любви в «Краснодар».
«Я считаю, что он определенно заслуживает золотую медаль. Именно этого я ему и желаю», — подчеркнул исландец.
Читайте также:

Тренер Тарасова: футбол в России приносит фанатам страдания, а хоккей — победы

Эксперт объяснил, почему Шестеркин станет самым высокооплачиваемым вратарем НХЛ

Терещенко назвал проблемы СКА в текущем сезоне КХЛ
#спорт
#тренер
#хоккей
#футбол
#кхл
#медаль
#интервью
#свет
#подкаст
#рпл
#путин
#краснодар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Призёр Олимпиады Морилов проведёт лыжный мастер-класс для жителей Подмосковья
17 декабря 2024, 21:39

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Очередное мероприятие подмосковного проекта «Тренировки со звёздами в парках» пройдёт в городском округе Химки. 22 декабря на стадионе «Снежинка» имени Анфисы Резцовой мастер-класс для всех желающих проведёт бронзовый призёр Олимпийских игр Николай Морилов, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Титулованный лыжник предложит участникам олимпийскую разминку, расскажет о правильной технике движения на лыжах, о том, как избежать распространённых ошибок. Затем у всех участников будет возможность получить автограф, сделать памятное фото и задать спортсмену вопросы. Гостей также ждёт спортивно-развлекательная программа с весёлыми эстафетами, конкурсами, «Колесом фортуны». Победители получат призы от министерства», – отметили в пресс-службе.
Вход на мастер-класс будет свободным, возрастных ограничений не предусмотрено.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Тренировка с Николаем Мориловым состоится по адресу: Химки, ул. Мичурина, 24 (лыжный стадион «Снежинка» им. А. Резцовой).
Начало – в 11:00.

Старт новому подмосковному проекту дал Михаил Девятьяров-младший, который провёл первую тренировку в лыткаринском лесопарке «Волкуша».

Информацию о датах и местах проведения следующих тренировок можно найти в соцсетях Минспорта и на туристическом портале Московской области.

Читайте также:

Подмосковная велогонщица Ушакова завоевала медаль международных соревнований

Амбассадоры Школьной лиги Подмосковья проведут волейбольную и баскетбольную тренировки

Каширские спортсмены выиграли 10 медалей турниров по самбо и дзюдо в Москве
#спорт
#минспорт мо
#лыжи
#химки
#тренировки
#олимпиада
#подмосковье
#московская область
#зима в подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковная велогонщица Ушакова завоевала медаль международных соревнований
17 декабря 2024, 17:21

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Представительница Московской области Александра Ушакова заняла второе место на третьем этапе международных соревнований «Велотрек» по велосипедному спорту — МТБ «Международная серия по велокроссу 2024–2025 годов», сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Александра Ушакова из Подмосковья завоевала серебряную медаль по итогам женских стартов. На высшую ступень пьедестала почёта поднялась спортсменка из Удмуртии, а третье место заняла велогонщица из Чувашии», — говорится в сообщении.
Отмечается, что условия гонки были крайне непростыми: к сложностям кроссовой трассы прибавился снегопад.

Турнир «Велотрек» проводился в Майкопе с 13 по 15 декабря. Четвёртый этап велогонки — «Ипподром» будет проходить там же 21-22 декабря.

Читайте также:

Амбассадоры Школьной лиги Подмосковья проведут волейбольную и баскетбольную тренировки

Каширские спортсмены выиграли 10 медалей турниров по самбо и дзюдо в Москве

Биатлонистка Федченко из Подмосковья взяла золото всероссийских соревнований
#минспорта мо
#велогонка
#медаль
#турнир
#соревнования
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Амбассадоры Школьной лиги Подмосковья проведут волейбольную и баскетбольную тренировки
Амбассадоры Школьной лиги проведут волейбольную и баскетбольную тренировки
17 декабря 2024, 17:00

Фото: группа Школьной лиги Подмосковья в VK

Известные спортсмены проводят в Московской области встречи с участниками Школьной лиги. 21 декабря их ожидает тренировка с олимпийским чемпионом, заслуженным мастером спорта по волейболу Александром Соколовым. А 26 декабря секретами мастерства поделится двукратный чемпион России по баскетболу, чемпион Единой лиги ВТБ, серебряный призёр Евролиги Виктор Кейру, сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
Встреча школьных команд с Соколовым состоится в Королёве по адресу: Октябрьский бульвар, 10, игровой зал бассейна «Вымпел». Мероприятие стартует в 14:00. Спортсмен поделится секретами игровой техники и взаимодействия в команде, ответит на вопросы школьников, проанализирует сыгранность каждого коллектива.

На мастер-классе в Подольске будет запущен челлендж в рамках проекта Виктора Кейру B1Box с тематическими подарками для победителей. Баскетболист также поможет подопечным понять уровень игры, отработать навыки владения мячом, блокировки и ухода от соперников.

Тренировка пройдет по адресу: ул. Свердлова, 38, спортивный зал ДК «Октябрь», начало – в 13:00.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Серия мастер-классов и встреч амбассадоров Школьной лиги Московской области с участниками проекта стартовала в ноябре. В первом сезоне Единой школьной лиги Московской области состоится более 5 тыс. соревнований.

Амбассадорами проекта стали спортсмены Евгений Алдонин, Сергей Карякин, Роман Широков, Виктор Кейру, Леся Махно, Александра Коруковец, Мария Халецкая, Дмитрий Губерниев, Александр Соколов и Эмма Гаджиева.

Читайте также:

Каширские спортсмены выиграли 10 медалей турниров по самбо и дзюдо в Москве

Юные самбисты из Каширы завоевали награды турнира в Серпухове

Биатлонистка Федченко из Подмосковья взяла золото всероссийских соревнований
#спорт
#тренировки
#волейбол
#баскетбол
#школьники
#подмосковье
#московская область
#минспорт мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Каширские спортсмены выиграли 10 медалей турниров по самбо и дзюдо в Москве
17 декабря 2024, 16:08

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Более 450 юных спортсменов со всей России собрал масштабный турнир по самбо и дзюдо POWER WEEKEND. Он состоялся в Москве, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Кашира.
В соревнованиях участвовали юноши и девушки 2011-2018 годов рождения. Каширу на турнире представили спортсмены, занимающиеся в одноимённом спортклубе имени Н.П. Елисеева.
«В турнире по дзюдо победил Иван Потапов, бронзовыми призёрами стали Полина Капранова, Дарья Чигорина и Таисия Стрельникова. Победителем турнира по самбо стала Ефросинья Романова. Серебряные медали завоевали Дарья Чигорина, Амира Чекаева и Алеся Емельянова. Обладателями бронзы стали Анастасия Лепилина и Максим Емельянов», – говорится в сообщении.
Как отметили в администрации, турнир POWER WEEKEND был организован в рамках проекта «Zа самбо» партии единороссов.

Читайте также:

Юные самбисты из Каширы завоевали награды турнира в Серпухове

Биатлонистка Федченко из Подмосковья взяла золото всероссийских соревнований

Подмосковный пловец Трошин выиграл четыре медали на Кубке Беларуси
#спорт
#кашира
#самбо
#дзюдо
#москва
#турнир
#награды
#медали
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате