Стало известно, когда объявят соперника Александра Емельяненко

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Российский боксер и тренер Исмаил Илиев заявил, что соперника бойца Александра Емельяненко объявят перед самым началом, который состоится в субботу, 21 декабря, в рамках NFL. По его словам, организаторы хотят устроить зрителям сюрприз.
«У Александра отличное состояние. Хорошо себя чувствует. Выдерживает все нагрузки и усиленно тренируется. У него все отлично. Бой состоится. Соперник нам известен, но мы не можем его объявить. Организаторы хотят сделать сюрприз перед самым началом боя», — поделился Илиев в интервью MMA.Metaratings.ru.Напомним, последний бой Александр Емельяненко провел в мае прошлого года против блогера Евгения Ершова, победив его болевым приемом во втором раунде. Всего на счету бойца 38 поединков — 28 побед, 9 поражений и 1 ничья.
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