Боец ММА Александр Емельяненко попал в больницу
ТАСС: бойца MMA Александр Емельяненко госпитализировали по неврологии
Российский боец ММА Александр Емельяненко оказался в больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его менеджера Ваху Шанхоева.
По словам представителя 44-летнего спортсмена, тот провел в палате несколько дней.
«Это неврология. Делал процедуры», — добавил собеседник агентства.В начале марта Александр Емельяненко уже сообщал о серьезных проблемах со здоровьем: грыжа передавила спинной мозг, из-за чего у него отнялись ноги. Боец попал в НИИ имени Н.В. Склифосовского, где ему провели срочную операцию на позвоночнике.
Стоит отметить, что всего на счету спортсмена 41 поединок в ММА. В 30 из них он победил, в 10 — проиграл. Еще один бой завершился ничьей.