Боец ММА Александр Емельяненко попал в больницу

19 октября 2025, 14:17

ТАСС: бойца MMA Александр Емельяненко госпитализировали по неврологии

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Российский боец ММА Александр Емельяненко оказался в больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его менеджера Ваху Шанхоева.





По словам представителя 44-летнего спортсмена, тот провел в палате несколько дней.

«Это неврология. Делал процедуры», — добавил собеседник агентства.