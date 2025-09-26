26 сентября 2025, 11:16

РЕН ТВ: Боец ММА Иван Емельяненко вышел из СИЗО

Фото: istockphoto/Maddie Red Photography

Боец ММА Иван Емельяненко покинул СИЗО. В разговоре с корреспондентом РЕН ТВ Эмилем Тимашевым он рассказал, что получал поддержку от родственников и друзей и рассчитывает вернуться на ринг.





Емельяненко отметил, что в колонии регулярно занимался в спортгородке и поддерживал форму «более‑менее», общался со всеми близкими.





«Если я буду интересен, надо созвониться с промоутерами, с ребятами. Думаю вернусь на ринг», — добавил Иван.