Боец ММА Иван Емельяненко вышел из СИЗО
Боец ММА Иван Емельяненко покинул СИЗО. В разговоре с корреспондентом РЕН ТВ Эмилем Тимашевым он рассказал, что получал поддержку от родственников и друзей и рассчитывает вернуться на ринг.
Емельяненко отметил, что в колонии регулярно занимался в спортгородке и поддерживал форму «более‑менее», общался со всеми близкими.
«Если я буду интересен, надо созвониться с промоутерами, с ребятами. Думаю вернусь на ринг», — добавил Иван.
На прощание он сказал, что уходит «только с добрыми и светлыми чувствами».
Весной 2024 года спортсмен вступил в уличный конфликт с человеком, который оскорбил его семью, несколько раз ударив обидчика по лицу. В декабре Емельяненко приговорили к полутора годам лишения свободы по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.