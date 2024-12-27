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Главная / Новости / Спорт/ Вице-президент АСА Бадаев: бой Исмаилова и Токова потерял свою актуальность

Вице-президент АСА Бадаев: бой Исмаилова и Токова потерял свою актуальность

Фото: iStock/Artur Didyk

Фото: iStock/Artur Didyk

Бой между Магомедом Исмаиловым и Анатолием Токовым потерял свою актуальность после того, как оба бойца потерпели поражение в разных дисциплинах. Об этом заявил вице-президент АСА Асланбек Бадаев. По его словам, потому в скором времени он приступит к подготовке другого поединка — Шлеменко и Исмаилова.


«Бой Токова и Исмаилова свой блеск однозначно потерял, потому что после этого оба проиграли, пусть и в разных дисциплинах. Если это противостояние было оправданным на тот момент — бой на турнире, посвящённом 10-летию лиги, крупный поединок, реванш. То сейчас и этого нет — нет какой-то взаимосвязи, плюс нет ни трештока, ни какой-то токсичности между ними не возникает», — пояснил Бадаев в беседе с RT.
В то же время стало известно о последствиях другого боя —между кулачниками Олегом «Фомичем» Фомичевым и Игорем «Имелей» Ионовым. Как выяснили MMA.Metaratings.ru, результат боя, где первый победил единогласным решением судей, аннулировали.

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#спорт
Вратаря «Спартака» могут забрать в Китай
Вратаря ХК «Спартак» Рыбара планирует забрать китайский «Куньлунь»
27 декабря 2024, 12:03

Фото: iStock/matimix

Стало известно, куда могут забрать словацкого вратаря ХК «Спартак» Патрика Рыбара. Как выяснили Metaratings.ru, голкипера планирует забрать китайский хоккейный клуб «Куньлунь».
Игрок может получить приглашение в команду из Китая уже в ближайшее время, уточняет портал. После того, как «Спартак» указал Рыбара в списке отказов, любой клуб КХЛ в течение 48 часов может направить ему предложение продолжить играть в своей системе.

Напомним, за этот сезон 31-летний словацкий хоккеист провел 12 матчей в КХЛ, набрав почти 91% отраженных бросков. В «Спартак» он пришел в 2022 году из белорусского «Динамо». Всего в лиге он сыграл 116 матчей, 53 из которых завершились победой.

Также Патрик Рыбар является бронзовым призером хоккейного турнира Олимпийских игр-2022 в Пекине, где играл в качестве основного вратаря сборной Словакии с показателем в 96,6% спасений в шести матчах.

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Джанашия раскрыл, кто будет бороться за чемпионство в РПЛ
Джанашия: ЦСКА может побороться с «Зенитом» за чемпионство в РПЛ
27 декабря 2024, 11:57

Фото: iStock/FotografieLink

ЦСКА может побороться с «Зенитом» за чемпионство в этом сезоне Российской Премьер-Лиги. Об этом заявил бывший нападающий «Локомотива» Заза Джанашия. При этом, по его мнению, «армейцы» часто откатываются назад после бодрого старта.
«ЦСКА тоже может побороться за первое место, как и остальные команды. Но часто «армейцы» хорошо начинают, а потом откатываются. ЦСКА умеет так делать. <…> «Зенит» такая сильная команда? Да, у него состава хватит на две сильные команды, но в РПЛ у всех команд есть сильные футболисты. ЦСКА не исключение», — поделился футболист в беседе Metaratings.ru.
Напомним, на зимнюю паузу ЦСКА ушли, заняв шестое место в таблице турнира с 31 баллом в запасе. Петербургский же клуб попал на второе место с 39 очками.

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Чемпион ОИ Васильев: биатлон за 2024 год не стал ближе к международной арене
27 декабря 2024, 11:53

Фото: iStock/vlado85rs

Российский биатлон за 2024 год не стал ближе к возвращению на международную арену. Об этом заявил олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. При этом, по его словам, позитивных изменений все же ожидать стоит.
«Биатлон не стал ближе к возвращению. Это однозначно. В этом году проходил конгресс, который продлил изоляцию нашего биатлона. Ничего позитивного в этом смысле не произошло, но ещё обязательно произойдет», — отметил он в интервью Metaratings.ru.
Васильев также добавил, что новость о возвращении российских пловцов на международные соревнования указывает на то, что Россия на правильном пути. Такая информация, по его мнению, обнадеживает.

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#соревнования
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#информация
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РБК: «Матч ТВ» приобрел права на эксклюзивный показ UFC в России
27 декабря 2024, 02:46

Фото: iStock/wellesenterprises

Телеканал «Матч ТВ» приобрел права на эксклюзивную трансляцию боев американской организации UFC в России. Об этом пишет РБК.
«Телеканал «Матч ТВ» приобрел права на эксклюзивный показ турниров по смешанным единоборствам американской организации Ultimate Fighting Championship (UFC) в России», — говорится в сообщении.

В публикации отмечается, что сделка рассчитана на три года. По предварительным данным, в рамках сделки телеканал заплатил 15 миллионов долларов. Эта сумма в полтора раза превышает стоимость прошлого договора, заключенного в 2021 году.

Первая трансляция запланирована на 19 января. В ходе прямого эфира покажут бои Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева.

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#матч
#сделки
#спорт
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В Московской области наградили лучшие организации индустрии туризма
26 декабря 2024, 22:27

Фото: пресс-служба Министерстве культуры и туризма МО

Подведены итоги конкурса «Лучшая организация в индустрии туризма Московской области». Церемония объявления результатов и награждение победителей прошли в отеле Edge Vinogradovo, сообщили в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Подмосковья.
Фото: пресс-служба Министерстве культуры и туризма МО
«В этом году на конкурсе было представлено 10 номинаций, восемь из которых – для отелей, две – для туркомпаний. Определены лучшие гостиницы, кемпинги, глэмпинги, пансионаты, хостелы, бизнес-отели, а также компании-туроператоры и турагенты. Победителей выбрали отраслевые эксперты, а лучшие организации – граждане с помощью онлайн-голосования на сайте конкурса», – отметили в ведомстве.
Победителей можно найти по ссылке.

Фото: пресс-служба Министерстве культуры и туризма МО

Как рассказали в министерстве, конкурс проводился в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

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Подмосковные спортсменки заняли первое место на международном турнире по боксу
26 декабря 2024, 17:12

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсменки из Московской области выиграли командный зачёт международных матчевых встреч по боксу в составе сборной России. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
«В соревнованиях участвовали женские команды из России, Белоруссии и Узбекистана. Представительницы Подмосковья принесли команде четыре победы в двух матчевых встречах. Юлия Чумгалакова из городского округа Домодедово стала лучшей в весовой категории 48 кг, а Людмила Воронцова из Химок выиграла все поединки в категории 57 кг. Общий счёт встреч: Россия – Белоруссия – 7:2, Узбекистан – Белоруссия – 6:2, Россия – Узбекистан – 8:2», – рассказали в ведомстве.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Турнир проходил 23-25 декабря на спортивной базе «Лесная Опушка» в городском округе Серпухов. Он был организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Лыжница Илюхина из Подмосковья завоевала две медали Кубка России по фристайлу
26 декабря 2024, 16:56

Анастасия Илюхина (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Золотую и серебряную медали завоевала спортсменка из Московской области Анастасия Илюхина на этапе Кубка России по фристайлу, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«На высшую ступень пьедестала почёта Анастасия Илюхина поднялась по итогам заезда в дисциплине «могул». Второе место заняла спортсменка из Санкт-Петербурга, а замкнула тройку лидеров представительница Пермского края», — говорится в сообщении.
А серебряную медаль Анастасия Илюхина завоевала в дисциплине «парный могул». Золото взяла спортсменка из Пермского края, а третье место заняла представительница Томской области.

Этапы Кубка России по фристайлу в дисциплинах «могул» и «парный могул» среди мужчин и женщин проводятся в городе Чайковский Пермского края, они стартовали 22 декабря и продлятся до 27 декабря. В соревнованиях участвуют 75 спортсменов из девяти российских регионов.

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БК «Химки» уверенно вышел в четвертьфинал Кубка России
26 декабря 2024, 16:22

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Баскетбольный клуб «Химки» пробился в четвертьфинал Кубка России, обыграв в двухматчевой серии БК «Тамбов». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Фото: пресс-служба Минспорта МО

В первом матче химчане в гостях были сильнее баскетболистов из Тамбова с перевесом в 22 очка. Для выхода в следующую стадию подопечным Андрея Мальцева нужно было не проиграть домашний матч с разницей в 22 очка. В итоге хозяева взяли верх со счётом 72:52 и вышли в следующий этап турнира.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

«Мы настроились и провели хорошую игру, порадовали своих болельщиков. Всех с победой и с наступающим Новым годом», – сказал главный тренер подмосковной команды Мальцев.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Теперь в четвертьфинале подмосковные баскетболисты встретятся с командой Единой Лиги ВТБ – «Пармой». Первая игра пройдёт 8 января в Баскетбольном центре. в Химках.

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#московская область
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Стало известно, сколько «Спартак» предложил Лапоухову
«Спартак» предложил 1 млн в месяц белорусскому вратарю Лапоухову
26 декабря 2024, 12:44

Фото: iStock/matimix

Московский «Спартак» предлагал трансфер вратарю минского «Динамо» Федору Лапоухову. Об этом сообщает Metaratings.ru. Белорусскому футболисту, как отмечается, предлагали зарплату 1 миллион рублей в месяц.
Как уточняет портал, «Спартак» хотел поставить Лапоухова на роль запасного вратаря, однако возможное отсутствие игрового времени не устроило футболиста.
«С представителем игрока связывался Артем Ребров. Также белорусу было озвучено предложение по зарплате – фиксированные 1 млн рублей в месяц плюс бонусы за достижение целей и ежегодное повышение», — говорится в материале.
Напомним, Федору Лапоухову 21 год, портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.

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