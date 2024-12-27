Вице-президент АСА Бадаев: бой Исмаилова и Токова потерял свою актуальность

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Бой между Магомедом Исмаиловым и Анатолием Токовым потерял свою актуальность после того, как оба бойца потерпели поражение в разных дисциплинах. Об этом заявил вице-президент АСА Асланбек Бадаев. По его словам, потому в скором времени он приступит к подготовке другого поединка — Шлеменко и Исмаилова.
«Бой Токова и Исмаилова свой блеск однозначно потерял, потому что после этого оба проиграли, пусть и в разных дисциплинах. Если это противостояние было оправданным на тот момент — бой на турнире, посвящённом 10-летию лиги, крупный поединок, реванш. То сейчас и этого нет — нет какой-то взаимосвязи, плюс нет ни трештока, ни какой-то токсичности между ними не возникает», — пояснил Бадаев в беседе с RT.В то же время стало известно о последствиях другого боя —между кулачниками Олегом «Фомичем» Фомичевым и Игорем «Имелей» Ионовым. Как выяснили MMA.Metaratings.ru, результат боя, где первый победил единогласным решением судей, аннулировали.
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