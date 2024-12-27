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Назван лучший футболист ЦСКА в 2024 году

Владимир Пономарев: Виллиан Роша является лучшим футболистом ЦСКА в 2024 году
Фото: iStock/FotografieLink

Фото: iStock/FotografieLink

Защитник Виллиан Роша является лучшим футболистом ЦСКА в 2024 году, заявил бывший игрок армейского клуба Владимир Пономарев. По его словам, бразилец хорошо анализирует игру, видит поле, технично и грамотно играет.


«Виллиан Роша — лучший футболист ЦСКА в 2024 году. Больше интересных игроков в армейской команде не вижу. Ни Аббоса Файзуллаева, ни Ивана Облякова называть не хочу. Бразилец хорошо читает игру, видит поле, техничный и грамотный игрок. Ни в коем случае с ним расставаться красно-синим нельзя, иначе будут очень большие проблемы в обороне», — пояснил спортсмен в беседе с «РБ Спорт».
Напомним, за нынешний сезон Российской Премьер-Лиги 29-летний Роша сыграл в 19 матчах и отличился тремя голевыми передачами. Сам клуб ушел на зимнюю паузу, находясь на шестом месте в таблице турнира с 31 баллов в запасе.

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Экс-директор «Трактора» Баландин раскритиковал игру получившего травму Кузнецова
27 декабря 2024, 16:00

Фото: iStock/vchal

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин раскритиковал игру нападающего СКА Евгения Кузнецова, который получил травму головы в матче против ЦСКА. По его мнению, хоккеист потерял скорость, нигде не успевает и действует безграмотно в роли центрального форварда.
«На мой взгляд, позорный момент, когда в матче с «Динамо» его обыграл Максим Джиошвили — он просто унизил Кузнецова. Представляете, кто-то бы так «раздел» Пашу Дацюка?», — посетовал он в беседе с «РБ Спорт».
Баландин добавил, что никогда не видел таких голов, как у Максима Джиошвили, когда тот, один в одного, забил в девятку с неудобной руки, «посадив на себя» форварда и вратаря. По его словам, этот гол — лучший в сезоне.
«Травма — это не случайность, а закономерность. Я уже говорил: все, что потеряно годами, не собрать крохами. И у Жени такой характер: ему сказали, что он звезда, и он так думает. В «Вашингтоне» и «Каролине» неслучайно отказались от него», — заключил бывший директор клуба.
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Стало известно, какие задержки зарплаты бывают в ХК «Салават Юлаев»
Шаров: задержки по зарплате в «Салавате Юлаеве» бывают только на несколько дней
27 декабря 2024, 15:51

Фото: iStock/JohnAlexandr

Задержки с выплатой зарплат в хоккейном клубе «Салават Юлаев» бывают только на несколько дней. Об этом заявил нападающий клуба Александр Шаров, подчеркнув, что никакого кризиса в этом вопросе нет.
«В любом случае это неприятный момент, так как любой человек преждевременно рассчитывает свои доходы. Никакого кризиса в этом плане у нас нет, так как задержки бывают только на несколько дней», — поделился спортсмен в интервью Metaratings.ru.
Напомним, ранее сообщалось, что в «Салавате Юлаеве» второй месяц подряд происходит задержка зарплат игрокам. Через несколько дней гендиректор клуба Ринат Баширов заверил, что всю имеющуюся задолженность перед хоккеистами уже погасили.

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Названы самые важные события в российском футболе за 2024 год
Агент Сафонов перечислил самые важные события в российском футболе за 2024 год
27 декабря 2024, 15:48

Фото: iStock/FotografieLink

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, перечислил самые важные события в российском футболе за 2024 год. По его мнению, это признание Тюкваина лучшим игроком сезона, приезд сборной Брунея в Россию и переход Матвея Сафонова в ПСЖ.
«Надо отметить переход Матвея Сафонова в «ПСЖ». Это супертрансфер, он не затерялся там. Яркой вспышкой для российского футбола стала игра Батракова, хорошо себя показывал Агкацев. <…> Сколько бы ноги ни вытирали в начале сезона об Станковича, но концовку «Спартак» провел красиво. Из тренеров также отмечу Галактионова, ниже своего уровня не падал», — поделился агент в беседе с Metaratings.ru.
Напомним, Константина Тюкавина признали лучшим футболистом сезона-2023/24 по версии Российского футбольного союза. За это время он сыграл 21 матч во всех турнирах, забил восемь голов и сделал три голевые передачи.

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Чемпион ОИ Васильев: уровень Кубка мира упал без российских биатлонистов
27 декабря 2024, 15:11

Фото: iStock/vlado85rs

Уровень Кубка мира упал из-за отсутствия российских биатлонистов, о чем говорят даже сами иностранные спортсмены. Об этом заявил олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев, подчеркнув, что в этом виноваты сами европейцы.
«Ведущие биатлонисты уже говорят, что без россиян международные соревнования не очень интересные и что уровень биатлона падает из-за отсутствия россиян на Кубке мира. Сейчас в мировом биатлоне доминируют норвежцы, самые больные люди на планете Земля. Но в том, что интерес к биатлону упал, они виноваты сами. Виноваты норвежцы и им подобные», — поделился Васильев в беседе с Metaratings.ru.
Ранее Васильев заявлял, что российский биатлон за 2024 год не стал ближе к возвращению на международную арену. При этом, отмечал он, позитивных изменений все же ожидать стоит.

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Названы сроки восстановления хоккеиста Кузнецова
Экс-врач сборной Резепов: Кузнецов восстановится за две-три недели
27 декабря 2024, 15:07

Фото: iStock/gorodenkoff

Сроки восстановления нападающего СКА Евгения Кузнецова после травмы в матче с ЦСКА займут не больше двух-трех недель. Об этом заявил бывший врач сборной России по хоккею Александр Резепов. По его словам, диагностированная вместе с закрытой ЧМТ и сотрясением у хоккеиста цервикокраниалгия – это, скорее всего, болевой синдром, связанный с шейно-черепным отделом и возможным смещением.
«Была информация о том, что Кузнецов находился без сознания, а это уже говорит о средней степени тяжести. Тут, конечно, доктора будут принимать решение, но от двух до трех недель, не больше, я думаю. Если состояние позволит, легкие тренировки он, может быть, начнет и раньше, но ближайшие пять-семь дней – это состояние покоя, чтобы не ухудшилась ситуация», — поделился специалист в беседе с Metaratings.ru.
Напомним, Кузнецов получил удар плечом в челюсть при столкновении с Владиславом Пономаревым во втором периоде. Сообщалось, что у хоккеиста диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и цервикокраниалгию.

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Вратаря «Спартака» могут забрать в Китай
Вратаря ХК «Спартак» Рыбара планирует забрать китайский «Куньлунь»
27 декабря 2024, 12:03

Фото: iStock/matimix

Стало известно, куда могут забрать словацкого вратаря ХК «Спартак» Патрика Рыбара. Как выяснили Metaratings.ru, голкипера планирует забрать китайский хоккейный клуб «Куньлунь».
Игрок может получить приглашение в команду из Китая уже в ближайшее время, уточняет портал. После того, как «Спартак» указал Рыбара в списке отказов, любой клуб КХЛ в течение 48 часов может направить ему предложение продолжить играть в своей системе.

Напомним, за этот сезон 31-летний словацкий хоккеист провел 12 матчей в КХЛ, набрав почти 91% отраженных бросков. В «Спартак» он пришел в 2022 году из белорусского «Динамо». Всего в лиге он сыграл 116 матчей, 53 из которых завершились победой.

Также Патрик Рыбар является бронзовым призером хоккейного турнира Олимпийских игр-2022 в Пекине, где играл в качестве основного вратаря сборной Словакии с показателем в 96,6% спасений в шести матчах.

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Джанашия раскрыл, кто будет бороться за чемпионство в РПЛ
Джанашия: ЦСКА может побороться с «Зенитом» за чемпионство в РПЛ
27 декабря 2024, 11:57

Фото: iStock/FotografieLink

ЦСКА может побороться с «Зенитом» за чемпионство в этом сезоне Российской Премьер-Лиги. Об этом заявил бывший нападающий «Локомотива» Заза Джанашия. При этом, по его мнению, «армейцы» часто откатываются назад после бодрого старта.
«ЦСКА тоже может побороться за первое место, как и остальные команды. Но часто «армейцы» хорошо начинают, а потом откатываются. ЦСКА умеет так делать. <…> «Зенит» такая сильная команда? Да, у него состава хватит на две сильные команды, но в РПЛ у всех команд есть сильные футболисты. ЦСКА не исключение», — поделился футболист в беседе Metaratings.ru.
Напомним, на зимнюю паузу ЦСКА ушли, заняв шестое место в таблице турнира с 31 баллом в запасе. Петербургский же клуб попал на второе место с 39 очками.

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Чемпион ОИ Васильев: биатлон за 2024 год не стал ближе к международной арене
27 декабря 2024, 11:53

Фото: iStock/vlado85rs

Российский биатлон за 2024 год не стал ближе к возвращению на международную арену. Об этом заявил олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. При этом, по его словам, позитивных изменений все же ожидать стоит.
«Биатлон не стал ближе к возвращению. Это однозначно. В этом году проходил конгресс, который продлил изоляцию нашего биатлона. Ничего позитивного в этом смысле не произошло, но ещё обязательно произойдет», — отметил он в интервью Metaratings.ru.
Васильев также добавил, что новость о возвращении российских пловцов на международные соревнования указывает на то, что Россия на правильном пути. Такая информация, по его мнению, обнадеживает.

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Вице-президент АСА Бадаев: бой Исмаилова и Токова потерял свою актуальность
27 декабря 2024, 11:50

Фото: iStock/Artur Didyk

Бой между Магомедом Исмаиловым и Анатолием Токовым потерял свою актуальность после того, как оба бойца потерпели поражение в разных дисциплинах. Об этом заявил вице-президент АСА Асланбек Бадаев. По его словам, потому в скором времени он приступит к подготовке другого поединка — Шлеменко и Исмаилова.
«Бой Токова и Исмаилова свой блеск однозначно потерял, потому что после этого оба проиграли, пусть и в разных дисциплинах. Если это противостояние было оправданным на тот момент — бой на турнире, посвящённом 10-летию лиги, крупный поединок, реванш. То сейчас и этого нет — нет какой-то взаимосвязи, плюс нет ни трештока, ни какой-то токсичности между ними не возникает», — пояснил Бадаев в беседе с RT.
В то же время стало известно о последствиях другого боя —между кулачниками Олегом «Фомичем» Фомичевым и Игорем «Имелей» Ионовым. Как выяснили MMA.Metaratings.ru, результат боя, где первый победил единогласным решением судей, аннулировали.

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