Назван лучший футболист ЦСКА в 2024 году

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Защитник Виллиан Роша является лучшим футболистом ЦСКА в 2024 году, заявил бывший игрок армейского клуба Владимир Пономарев. По его словам, бразилец хорошо анализирует игру, видит поле, технично и грамотно играет.
«Виллиан Роша — лучший футболист ЦСКА в 2024 году. Больше интересных игроков в армейской команде не вижу. Ни Аббоса Файзуллаева, ни Ивана Облякова называть не хочу. Бразилец хорошо читает игру, видит поле, техничный и грамотный игрок. Ни в коем случае с ним расставаться красно-синим нельзя, иначе будут очень большие проблемы в обороне», — пояснил спортсмен в беседе с «РБ Спорт».Напомним, за нынешний сезон Российской Премьер-Лиги 29-летний Роша сыграл в 19 матчах и отличился тремя голевыми передачами. Сам клуб ушел на зимнюю паузу, находясь на шестом месте в таблице турнира с 31 баллов в запасе.
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