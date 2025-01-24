Боец Раисов назвал Резникова запасным вариантом

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Российский боец АСА Юсуф Раисов, комментируя принципиальность грядущего боя с Артемом Резниковым, назвал оппонента запасным вариантом. По его словам, Резников для него лишь очередной соперник.
«Я получил очередного соперника. Мне надо выиграть и идти дальше. Это был запасной вариант. Асланбек сказал, что лига хочет именно этот бой. И как в первый раз, я сказал: «Поехали», — заявил Раисов в интервью MMA.Metaratings.ru.Напомним, бой Раисова и Резникова состоится через две недели, 8 февраля, на турнире ACA 183 в Краснодаре. Первый их поединок прошел в сентябре 2020 года, где победу одержал Резников.
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