Чемпиона UFC Двалишвили осудили за слова о России

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Боец АСА Алексей Махно осудил чемпиона UFC Мераба Двалишвили за его слова о России. Российский спортсмен заявил, что как к спортсмену у него нет претензий к грузину, но как к человеку не может относиться к нему нормально.
«Почему Мераб вызывает у меня антипатию? Я люблю Россию как свою мать. И когда кто-нибудь, неважно, кто это будет, говорит плохо про мою страну, я не могу к этому относиться нормально. Мераб полез в политику. Он слишком умный для этого? Я люблю свою страну. Он любит свою страну. Но от меня вы не услышите плохих слов в адрес Грузии», — пояснил спортсмен в интервью MMA.Metaratings.ru.Напомним, в минувшее воскресенье, 19 января, состоялся бой Мераба Двалишвили против Умара Нурмагомедова за звание чемпиона UFC в легчайшем весе. Победу одержал первый из них по единогласному решению судей.
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