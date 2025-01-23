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Назван топ-5 лучших ударников в ММА

Чемпион АСА Туменов назвал себя, Топурию и Перейру лучшими ударниками в ММА
Фото: iStock/Stanislav Chegleev

Фото: iStock/Stanislav Chegleev

Чемпион АСА в полусреднем весе Альберт Туменов назвал топ-5 лучших бойцов-ударников в ММА. По его мнению, это он сам, Илия Топурия, Биберт Туменов, Алекс Перейра и Олег Борисов.


«Не считая меня, Илия Топурия. Хоть он борец, но мне нравится, как он работает на руках. Назову Биберт Туменова. Его навыки никто не будет оспаривать. Алекс Перейра. И давайте назовем Олега Борисова. В России он точно один из лучших», — заявил Туменов в интервью MMA.Metaratings.ru.
Ранее менеджер российских бойцов Ризван Магомедов заявил, что Умар Нурмагомедов извлечет урок из поражения в бою с Мерабом Двалишвили и в 2026 году снова выйдет на поединок за титул. В пример он привел Ислама Махачева, который после проигрыша проделал работу и стал «доминировать над дивизионом».

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#интервью
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#бокс
#борьба
#рейтинг
Биатлонист Латыпов о словах Винклер о недопуске россиян: много лет одно и то же
23 января 2025, 16:13

Фото: iStock/vlado85rs

Трехкратный олимпийский призер, российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал заявление пресс-атташе Международного союза биатлонистов Кристиана Винклера по поводу недопуска россиян к мировым соревнованиям. По его словам, такие заявления слышны уже много лет и не удивляют.
«Они уже давно говорят, что нас не допустят. На протяжении многих лет уже одно и то же. На данный момент, меня это не удивляет. Если у лыжников действительно есть прогресс в лучшую сторону, я только рад. Нам остается только смотреть, как меняется ситуация, и ждать», — поделился спортсмен в беседе с Metaratings.ru.
Напомним, Кристиан Винклер ранее заявил, что вопрос о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям по биатлону не рассматривался с 2022 года, когда было решено их отстранить.

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#спортсмен
#биатлон
#соревнования
#лыжи
#стрельба
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Экс-глава Минспорта Колобков: слова Трампа о величии Овечкина ничего не значат
23 января 2025, 16:05

Фото: iStock/vchal

Бывший глава Минспорта РФ Павел Колобков оценил слова президента США Дональда Трампа, который назвал российского хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина великим хоккеистом. По его мнению, заявление американского лидера ничего не значит.
«Он говорит очень много, но это ничего не означает. Мы и без Трампа все хорошо знаем, что Овечкин великий спортсмен. Важно, чтобы в спорте твое величие признали твои соперники. Наверное, Трамп любит хоккей и болеет за «Вашингтон Кэпиталз», — поделился бывший министр в беседе с Metaratings.ru.
Колобков также добавил, что рекорд Овечкина не стоит считать главным спортивным событием России в 21 веке, так как не стоит сравнивать результаты величайших спортсменов. При этом самого хоккеиста он назвал загадкой, так как не понимает, как ему удается в 39 лет не только выступать, но и быть конкурентноспособным.
«Он до сих пор получает наслаждение от игры. Я его очень люблю и горжусь, что знаком с ним и что у России есть такие спортсмены. Саша может вдохновлять других спортсменов», — отметил экс-глава министерства.
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#рекорд
#хоккей
#витязь
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#министр
#игры
#овечкин
#трамп
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Стало известно, когда Умар Нурмагомедов снова выйдет на поединок за титул
Магомедов: Умар Нурмагомедов извлечет урок из поражения и снова выйдет на бой
23 января 2025, 16:03

Фото: iStock/RuslanShevchenko

Умар Нурмагомедов извлечет урок из поражения в бою с Мерабом Двалишвили и в 2026 году снова выйдет на поединок за титул. Об этом заявил менеджер российских бойцов Ризван Магомедов, приведя в пример Ислама Махачева, который после проигрыша проделал работу и стал «доминировать над дивизионом».
«Умар очень грамотный боец, который всегда хочет совершенствоваться. Я знаю его много лет, он не любит стоять на месте. Он во всех сферах пытается улучшить себя. <...> Поражение Умара должно пойти на пользу. В следующем году мы можем снова увидеть его в поединке за титул», — пояснил он в интервью MMA.Metaratings.ru.
Напомним, свое превое поражение Умар Нурмагомедов потерпел в бою с Мерабом Двалишвили в минувшее воскресенье, 19 января, на турнире UFC 311. Грузин одержал победу единогласным решением судейства.

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#интервью
#бокс
#борьба
#спорт
#соревнования
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В Подмосковье изменили время и место проведения турнира по уличному хоккею
23 января 2025, 15:35

Фото: pondhockey.ru

Турнир по уличному хоккею Pond Hockey пройдет 23 февраля в Красногорске на стадионе «Зоркий», а не 15 февраля 2025 в Балашихе, как планировали ранее. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Место и время изменились из-за неблагоприятных погодных условий, которые помешали подготовить домашнюю площадку турнира в Балашихе. Специально оборудованный открытый каток стадиона «Зоркий» позволит провести соревнования команд в любых условиях», – пояснили в ведомстве.
Команды будут соревноваться в профессиональном, любительском и медийном дивизионах. По традиции в матчах примут участие легенды отечественного хоккея, звёзды КХЛ, журналисты и популярные блогеры. К участию в любительском турнире допускаются все желающие в возрасте от 14 лет. Игры будут проходить в формате 4×4 без вратарей, а состав команды не должен превышать семи человек.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

В любительском дивизионе заявки подали девять команд. Приём заявок на сайте продолжается.

Понд-хоккей – это разновидность хоккея с шайбой под открытым небом, в который играют четвёрками, без вратарей. В нём запрещены силовые приемы – только дриблинг и слаженная работа всей команды.

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#хоккей
#соревнования
#турнир
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#спорт
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В первенстве Московской области приняли участие более 600 юных дзюдоистов
23 января 2025, 15:16

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Свыше 600 юных спортсменов из 34 команд приняли участие в первенстве Московской области по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет. Оно состоялось в Орехово-Зуевском городском округе, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Схватки проводились в 19 весовых категориях.
«Чемпионы и призёры турнира будут отобраны на первенство Центрального федерального округа. Воспитание характера, силы воли, ловкости - хороший вектор и для здорового образа жизни, и для спорта», – отметил президент федерации дзюдо Московской области Олег Борисов.
Турнир одним из первых в Московской области проводился по новым правилам, вступившим в силу с 1 января.
«Вернули старую оценку «юко». Она сейчас действует. Эти соревнования проходят по новым правилам. Они первые в этом году. Для судей и для молодых судей это нововведение, – прекрасный опыт. Также разрешили выходы за татами. Больше разрешили бороться, брать нетрадиционные захваты. Сейчас мы больше смотрим на борьбу, нежели стараемся наказать спортсмена», – оценил судья первой категории Максим Сергачёв.
Первенство проводилось во дворце спорта «Молодёжный» города Куровское. 21 февраля там также состоятся чемпионат и первенство России по дзюдо в дисциплине «ката».

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#минспорт мо
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Разошлась с мужем из-за СВО и раскрыла страшную болезнь: что стало с фигуристкой Юлией Липницкой
23 января 2025, 11:10

Юлия Липницкая (Фото: kremlin.ru)

Российская фигуристка Юлия Липницкая стала самой юной олимпийской чемпионкой в истории фигурного катания. Ей было 15 лет, когда она выиграла в командном турнире на Олимпийских играх в 2014 году в Сочи. С победой спортсменку лично поздравил российский лидер Владимир Путин.
О Липницкой писали в зарубежных СМИ, ее в письме даже поблагодарил американский режиссер Стивен Спилберг — за выбор образа для программы, выполненной в стиле его кинокартины «Список Шиндлера». Несмотря на такой громкий успех, через три года карьера спортсменки завершилась. Почему Липницкая приняла решение уйти из спорта, как она боролась с анорексией и чем она занимается сегодня — в материале «Радио 1».

Липницкая предрекла свое будущее в юном возрасте


Будущая олимпийская чемпионка родилась 5 июня в 1998 году в Екатеринбурге. Ее мама — Даниела — воспитывала дочку одна, отец ушел из семьи еще до рождения девочки. Тяга к спорту появились у Юли еще в юном возрасте. Тогда Даниела записала дочь в секцию по фигурному катанию, чтобы ее энергия уходила в нужное русло, однако в то время мама девочки и не подозревала, что обычные занятия приведут к такому результату.

«Много было каких-то связанных с Олимпиадой ассоциаций с самого детства. Например, когда я была маленькая, то фамилию свою не выговаривала. Меня спрашивали: девочка, как тебя зовут. И говорила: "Юлия Олимпийская". Хотя еще не понимала ничего — ни что такое Олимпиада, ни значения слова "олимпийская". Еще, помню, был у меня в Екатеринбурге хореограф, он разным простым вещам учил. Как-то говорит — вытяни ногу! Вытягиваю. "Вот, будешь олимпийской чемпионкой". Как-то так все и складывалось. И как только я узнала, что такое Олимпиада, то, когда на лед выходила, уже говорила себе — буду олимпийской чемпионкой», — вспоминала Юлия Липницкая.

В 2009 году юная спортсменка вместе с мамой переехала в Москву. Будущая чемпионка попросилась к заслуженному тренеру по фигурному катанию Этери Тутберидзе. С тех пор началась тяжелая работа.

Олимпийская чемпионка


Сначала Юлия завоевала золотую медаль финала Гран-при по фигурному катанию среди юниоров. На чемпионате России в 2012 году она заняла второе место. А на чемпионате мира среди юниоров — выиграла золото.

2014 год стал судьбоносным для фигуристки. Она стала олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях, выиграв обе программы. Также получила серебряную медаль на чемпионате мира и стала чемпионкой Европы. С 10 февраля 2014 года Юлия стала заслуженным мастером спорта РФ.

Владимир Путин и Юлия Липницкая (Фото: kremlin.ru)

По ее словам, она всегда понимала, что не имеет права на ошибку.

«И так получилось, что все мои силы, эмоции, которые сопровождали меня всю жизнь на пути к олимпийской мечте, как раз помогли мне в командном турнире. А на личные соревнования сил уже просто не осталось. И в итоге получились две разные Олимпиады. Первую, к которой я шла всю жизнь, я выиграла», — рассказывала Юлия.

Но на чемпионате России в декабре 2014 года Липницкая заняла только девятое место, из-за чего не попала в состав сборной на чемпионат Европы.

Конец карьеры


В ноябре 2015 года в российском мире фигурного катания произошел скандал. Липницкая решила сменить тренера. Вместо Этери Тутберидзе, с которой она работала шесть лет, наставником стал Алексей Урманов.

Многие пытались выяснить причины. Сама тренер заявляла, что между ней и Юлией пропало доверие. По мнению Тутберидзе, Липницкая якобы потеряла интерес к совместной работе. Тем более, что о желании сменить тренера тренер узнала не от своей воспитанницы лично, а через руководство Федерации фигурного катания на коньках России.

Намекнула на непростые условия и Липницкая. Она удивилась, когда пришла к Урманову, поскольку тот создавал совершенно иную атмосферу.

В 2015 году после ухода от Тутберидзе результаты фигуристки сильно ухудшились. Под руководством Урманова спортсменка так ничего и не выиграла. Спустя несколько лет Липницкая сообщила, что завершает свою карьеру.

Анорексия


Основная причина, которую озвучила Юлия — это проблемы со здоровьем, а именно анорексия. Спортсменка подняла очень важную тему, с которой сталкиваются многие ее коллеги, но умалчивают об этом.

«Анорексия — болезнь 21 века, она встречается достаточно часто. К сожалению, с ней справляются не все. Я посчитала, что ничего такого нет, если я открыто об этом скажу.
Единственное, о чем сожалею, что не сделала этого раньше, потому что все продолжалось уже не первый, не второй и не третий год», — поясняла Юлия.

Фото: iStock/vadimguzhva

Только спустя время Юлия раскрыла, что на протяжении всего времени, у нее была огромная борьба со своим телом. В 2017 году она прошла курс по лечению от анорексии. При этом решение уйти из фигурного катания она не изменила.

Еще одним фактором отказаться от карьеры стало повышенное внимание со стороны общественности, с которым столкнулась Липницкая. Это очень сильно повлияло на ее эмоциональное состояние.

«Меня это очень сильно выжало. У меня сил не то, что не осталось, мне было реально тяжело. Я не публичный человек. Так было всегда. С детства я была очень сильным интровертом», — отмечала спортсменка.

Чем Липницкая занимается сегодня


Вскоре после завершения карьеры фигуристки Липницкая решила стать тренером. В конце 2020 года заслуженный мастер спорта России Евгений Плющенко пригласил Юлию Липницкую в тренерский состав своей Академии фигурного катания «Ангелы Плющенко».

Олимпийская чемпионка учит детей и сегодня. Она также выходит на лед со своей дочкой Каталиной, которую родила от экс-возлюбленного Владислава Тарасенко.

Личная жизнь Юлии Липницкой


С молодым человеком спортсменка познакомилась в 2012 году, когда тренировалась в группе Тутберидзе. Пара долгое время не раскрывала свои отношения. А в 2020 году влюбленные сообщили общественности, что не только состоят в отношениях, но и являются родителями девочки. Через время стало известно, что Липницкая и Тарасенко расстались после того, как спортсмен принял решение отправиться на СВО. Юлия долго скрывала и этот факт, поскольку не хотела, чтобы о ее личной жизни пускали различные слухи в сети.

О втором браке и рождении сына стало известно в прошлом году. Возлюбленным олимпийской чемпионки стал Дмитрий Михайлов, с которым она познакомилась благодаря Академии Плющенко. Липницкая и Михайлов поженились в июле 2024 года, а в сентябре того же года у супругов родился сын.

Юлия Липницкая с семьей (Фото: соцсети)

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Баскетбольный клуб «Химки» прошёл в «Финал четырёх» Кубка России
23 января 2025, 09:38

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Подмосковный баскетбольный клуб «Химки» одержал победу над БК «Парма» в двух встречах и прошёл в «Финал четырёх» Кубка России, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
«Хочу поздравить команду и весь с клуб с победой и выходом в «Финал четырех». Спасибо всем, кто в нас верил и всегда поддерживает», — прокомментировал победу главный тренер БК «Химки» Андрей Мальцев.

В первой встрече «Химки» потерпели поражение с отставанием в 12 очков. Для перехода в следующий раунд турнира Кубка БК «Химки» нужно было одержать победу с разницей более чем в 12 очков. Отметим, что «Парма» выступает в дивизионе выше — в Единой лиге ВТБ, и считалась фаворитом в этом противостоянии.

В начале встречи соперники боролись на равных, но к большому перерыву команда Андрея Мальцева вышла вперёд со счётом 42:41. В третьей четверти «Химки» добились преимущества в 6 очков (56:50), но этого оказалось недостаточно для победы.

В четвёртом периоде «Химки» продемонстрировали упорство и к концу последней десятиминутки увеличили своё преимущество на 12 очков, что привело к переходу матча в дополнительное время. Овертайм закончился уверенной победой «Химок» со счётом 94:75. Благодаря этому подопечные Андрея Мальцева прошли в «Финал четырёх» Кубка России по баскетболу.

Самым результативным игроком в составе подмосковной команды стал Александр Мальцев, набравший 22 очка.

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#клуб
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Волейбольная сборная из Московской области стала финалистом первенства России
23 января 2025, 09:18

Фото: istockphoto / razihusin

Сборная Московской области по волейболу успешно прошла в финальную часть национального первенства среди девушек до 16 лет, как сообщает пресс-служба регионального министерства физической культуры и спорта, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
На стадии полуфинала команда Игоря Карпова выиграла пять матчей. Волейболистки из Подмосковья были сильнее соперниц из Калужской (3:1), Воронежской (3:0), Ивановской (3:1) и Тамбовской (3:0) областей, а также спортсменок из Москвы (3:1).

Также следует отметить, что вместе со сборной Московской области путёвку в финальную стадию национального первенства получила команда Ивановской области.

Полуфинальные соревнования первенства России по волейболу среди девушек до 16 лет прошли в Обнинске с 17 по 21 января. Финальный этап турнира состоится в марте 2025 года, что соответствует целям государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

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#подмосковье
#турнир
#соревнования
#волейбол
#победа
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Подмосковные теннисистки Шнайдер и Андреева вышли полуфинал Australian Open
22 января 2025, 17:11

Мирра Андреева и Диана Шнайдер (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Спортсменки из Московской области Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли полуфинал Открытого чемпионата Австралии в парном разряде среди женщин, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«В матче за выход в полуфинал представительницы Подмосковья встретились с парой Камилла Рахимова (Россия) и Сара Соррибес-Тормо (Испания). Игра завершилась со счётом 6:3, 6:0 в пользу дуэта Шнайдер/Андреева. Продолжительность матча составила 1 час 7 минут, победительницы реализовали четыре и двенадцать брейк-пойнтов», — говорится в сообщении.
В полуфинале подмосковные теннисистки сыграют против Катержины Синяковой из Чехии и Тэйлор Таунсенд из США.

Australian Open является первым в сезоне турниром Большого шлема.

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