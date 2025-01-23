Назван топ-5 лучших ударников в ММА

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Чемпион АСА в полусреднем весе Альберт Туменов назвал топ-5 лучших бойцов-ударников в ММА. По его мнению, это он сам, Илия Топурия, Биберт Туменов, Алекс Перейра и Олег Борисов.
«Не считая меня, Илия Топурия. Хоть он борец, но мне нравится, как он работает на руках. Назову Биберт Туменова. Его навыки никто не будет оспаривать. Алекс Перейра. И давайте назовем Олега Борисова. В России он точно один из лучших», — заявил Туменов в интервью MMA.Metaratings.ru.Ранее менеджер российских бойцов Ризван Магомедов заявил, что Умар Нурмагомедов извлечет урок из поражения в бою с Мерабом Двалишвили и в 2026 году снова выйдет на поединок за титул. В пример он привел Ислама Махачева, который после проигрыша проделал работу и стал «доминировать над дивизионом».
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