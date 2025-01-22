Копылов: нет человека, способного остановить Махачева

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Российский боец UFC Роман Копылов заявил, что в единоборствах сейчас нет такого человека, который способен остановить Ислама Махачева. По его мнению, дагестанец не будет спешить с переходом в новый вес после своей победы над Ренато Мойкано.
«Сейчас вряд ли кто-то составит ему конкуренцию. Он будет рассматривать вариант со вторым поясом. Вряд ли Ислам будет драться с Мухаммадом. Если Белал останется чемпионом в полусреднем дивизионе, Махачев будет защищать пояс в своем весе. Но пока нет человека, который сможет его остановить», — пояснил Копылов в интервью MMA.Metaratings.ru.Напомним, чемпион легкого дивизиона Ислам Махачев одолел Ренато Мойкано в первом раунде и тем самым четвертый раз защитил титул в легком дивизионе. В его запасе 27 побед и лишь одно поражение. Сам Махачев не раз заявлял, что хочет взять пояс в полусреднем весе.
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