Боец Штырков: у женских ММА нет будущего в России

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Российский боец RCC Иван Штырков заявил, что у женских боев по правилам ММА в России нет никакого будущего.
«В российских ММА будущего нет, потому что в нем нет будущего у женских ММА. И у мужчин-то много вопросов. Многие молодые ребята без работы сидят. Не знают, где бои брать. ACA – самая большая площадка в России, это делать не будет никогда», — заявил Штырков в беседе с MMA.Metaratings.ru.
Он добавил, что в RCC тоже не будет проводиться женских боев, так как они не приносят зрелищ и не вызывают интереса. При этом он отметил, что девушкам стоит попробовать себя за рубежом.
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