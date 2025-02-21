Боец UAE Warriors Зайнуков: Наш Гасанов даст бой любому из топ-3 в UFC

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В боевых единоборствах не так уж редки случаи, когда бойцы переходят из одной организации или серии турниров в другую. Боец UAE Warriors Магомед Зайнуков поделился мыслями о возможном переходе чемпиона АСА Магомедрасула Гасанова в престижную UFC.
В эксклюзивном интервью порталу MMA.Metaratings.ru он отметил, что каждый боец мечтает попасть в эту ведущую спортивную организацию, проводящую бои по смешанным единоборствам. Те, кто говорят, будто не хотят выходить в октагон на глазах могущественного Дэны Уайта, просто лукавят, считает Магомед.
Что касается чемпиона АСА Гасанова, то его коллега по спортивной дисциплине уверен: он не затеряется в UFC в своей средней весовой категории.
Самым сильным бойцом в среднем весе собеседник издания назвал Хамзата Чимаева — постоянного эксперта MMA.Metaratings.ru. По словам Магомеда, он очень хорошо провёл свой последний бой и доказал, что не зря называет себя «королём» в этой весовой категории. Однако Гасанов мало в чём ему уступает, обладая навыками борьбы и хорошей ударной техникой, заключил Зайнуков.
В активе Магомедрасула Гасанова 21 победа и два поражения в октагоне. 8 февраля на турнире АСА 183 он одержал победу над Шамилем Абдулаевым и стал победителем Гран-при АСА в среднем весе.
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Что касается чемпиона АСА Гасанова, то его коллега по спортивной дисциплине уверен: он не затеряется в UFC в своей средней весовой категории.
«Он вполне сможет конкурировать. Гасанов хорош в борьбе и в обмене ударами. Из топ-3 весовой категории он сможет дать бой любому сопернику», — сказал Зайнуков.
Самым сильным бойцом в среднем весе собеседник издания назвал Хамзата Чимаева — постоянного эксперта MMA.Metaratings.ru. По словам Магомеда, он очень хорошо провёл свой последний бой и доказал, что не зря называет себя «королём» в этой весовой категории. Однако Гасанов мало в чём ему уступает, обладая навыками борьбы и хорошей ударной техникой, заключил Зайнуков.
В активе Магомедрасула Гасанова 21 победа и два поражения в октагоне. 8 февраля на турнире АСА 183 он одержал победу над Шамилем Абдулаевым и стал победителем Гран-при АСА в среднем весе.
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Александр Бойцов