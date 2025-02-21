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Боец UAE Warriors Зайнуков: Наш Гасанов даст бой любому из топ-3 в UFC

Боец UAE Warriors Зайнуков высоко оценил перспективы чемпиона АСА Гасанова в UFC
Фото: istockphoto/maria zheleznova

Фото: istockphoto/maria zheleznova

В боевых единоборствах не так уж редки случаи, когда бойцы переходят из одной организации или серии турниров в другую. Боец UAE Warriors Магомед Зайнуков поделился мыслями о возможном переходе чемпиона АСА Магомедрасула Гасанова в престижную UFC.
В эксклюзивном интервью порталу MMA.Metaratings.ru он отметил, что каждый боец мечтает попасть в эту ведущую спортивную организацию, проводящую бои по смешанным единоборствам. Те, кто говорят, будто не хотят выходить в октагон на глазах могущественного Дэны Уайта, просто лукавят, считает Магомед.

Что касается чемпиона АСА Гасанова, то его коллега по спортивной дисциплине уверен: он не затеряется в UFC в своей средней весовой категории.

«Он вполне сможет конкурировать. Гасанов хорош в борьбе и в обмене ударами. Из топ-3 весовой категории он сможет дать бой любому сопернику», — сказал Зайнуков.

Самым сильным бойцом в среднем весе собеседник издания назвал Хамзата Чимаева — постоянного эксперта MMA.Metaratings.ru. По словам Магомеда, он очень хорошо провёл свой последний бой и доказал, что не зря называет себя «королём» в этой весовой категории. Однако Гасанов мало в чём ему уступает, обладая навыками борьбы и хорошей ударной техникой, заключил Зайнуков.

В активе Магомедрасула Гасанова 21 победа и два поражения в октагоне. 8 февраля на турнире АСА 183 он одержал победу над Шамилем Абдулаевым и стал победителем Гран-при АСА в среднем весе.

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Трюдо едко пошутил в адрес Трампа после победы Канады над сборной США на турнире Четырёх наций
Трюдо высмеял Трампа после победы Канады над сборной США на Кубке Четырёх наций
21 февраля 2025, 13:15

Джастин Трюдо (Фото: РИА Новости/Павел Бедняков)

В Канаде в ночь на 21 февраля (по московскому времени - прим. ред.) завершился финальный матч Кубка Четырёх наций, в которой сборная Кленовых Листьев победила национальную команду США. После этого премьер-министр страны-хозяйки турнира Джастин Трюдо с едкой иронией высказался в адрес американского президента Дональда Трампа.
В Кубке Четырёх наций участвовали национальные сборные Канады, США, Финляндии и Швеции, составленные из лучших игроков, выступающих в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за океаном. По итогам кругового турнира в финал достаточно предсказуемо вышли команда Канады и американцы. К слову, в групповом турнире сборная США без особых проблем обыграла канадцев со счётом 3:1.

Перед решающим матчем Трамп позвонил главе канадского правительства и, обсуждая предстоящую игру, завёл уже знакомую песню о том, что «когда-нибудь, возможно скоро, станет нашим ценным и очень важным 51-м штатом».

«Вам не отнять нашу страну, как и не отнять нашу игру», — написал Трюдо в своей социальной сети Х после победы родоначальников хоккея в решающем матче.

Основное время финальной игры закончилось вничью 2:2, причём канадцы уступали по ходу встречи и отыгрались ближе к концу второго периода. Третий отрезок прошёл без заброшенных шайб, а на 9-й минуте овертайма точный бросок нападающего «Эдмонтона» Коннора Макдэвида принёс победу сборной Канады.

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Алина Кабаева в новом статусе появилась на чемпионате России по художественной гимнастике – фото
21 февраля 2025, 11:25

Алина Кабаева (фото: РИА Новости/Максим Богодвид)

Олимпийская чемпионка Алина Кабаева, недавно занявшая пост главы сборной России по художественной гимнастике, появилась на чемпионате России. Фотографии с мероприятия опубликовал официальный Telegram-канал академии спортсменки «Небесная грация».
На новых кадрах 41-летняя Кабаева позирует вместе с четырёхкратным олимпийским чемпионом Алексеем Немовым и гимнасткой академии Марией Борисовой. Позже канал опубликовал видео, на котором Алина обнимает Марию и поздравляет её с победой.

В интервью Борисова призналась, что победить ей помогла именно поддержка Кабаевой и её рекомендации.


Напомним, что Ирина Винер на прошлой неделе покинула пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике. Ранее пользователи сети уже сравнивали Алину Кабаеву с её наставницей, которая известна жестокими методами работы. Обсуждение было вызвано распространившимся видео, на котором Кабаева отчитывает подопечную, которая расплакалась из-за критики. Сама Винер неоднократно заявляла, что хочет в будущем видеть на своём месте именно Кабаеву.

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РПЛ ведет подсчет возможного рекорда Артема Дзюбы
20 февраля 2025, 15:40

Фото: iStock/Pixfly

На сегодняшний день РПЛ проводит статистику, связанную с установлением возможного рекорда форварда Артема Дзюбы по параметру «гол+пас» в премьер-лиге.
В 2024 году журналисты «СЭ» совместно с порталом «Спортс» посчитали, что у Дзюбы 83 голевых передачи, а у бывшего полузащитника, а ныне тренера «Локо» Лоськова — 135. Таким образом, он является лидером по числу результативных действий в чемпионате России — 255 очков. При этом Дзюба отстает на 9 очков. Однако цифры не являются официальными, тем не менее РПЛ начала заниматься оцифровкой протоколов с момента основания лиги.

«Убеждены, что официальная статистика должна формироваться и быть представлена исключительно Лигой. К сожалению, до текущего сезона в РПЛ не занимались ретроспективной статистикой. Однако в прошлом 2024 году, еще до момента представления альтернативной статистики Дзюбы, спортивный департамент Лиги начал заниматься оцифровкой протоколов матчей с момента основания РПЛ (РФПЛ)», — рассказал представитель РПЛ в беседе с «РБ Спорт».

По его словам, сейчас эта работа становится более очевидной, и уже начались переговоры с информационным и коммерческим партнерами. При этом отмечается, что основной задачей является объединение общедоступной информации, и последующая интеграция с данными текущего сезона.

Так, Дзюбе нужно набрать еще девять очков, чтобы превзойти Лоськова по числу результативных баллов в премьер-лиге.

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#статистика
#спартак
#рпл
#переговоры
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Названа примерная сумма трансфера Глебова из «Ростова» в «Динамо»
Сумма трансфера Глебова из «Ростова» в «Динамо» может составить 9 млн евро
20 февраля 2025, 15:32

Фото: istockphoto/darkojow

Трансфер полузащитника «Ростова» Данила Глебова может обойтись «Динамо» в девять миллионов евро. Как пишет «РБ Спорт», переговоры между клубами завершились накануне вечером.
Из общей суммы гарантированы семь миллионов. Сначала пять, а летом — еще два. Если Глебов достигнет определенного отрезка по числу проведенных за «Динамо» игр, «Ростов» получит еще миллион сверху. А еще один миллион — при победе «бело-голубых» в Кубке страны, либо чемпионате.

Вчера игрок проходил медосмотр в одной из московских клиник.

В нынешнем сезоне футболист сыграл в 17 матчах, а всего за «Ростов» — 191 игру. Данилу Глебову 25 лет.

Ранее эксперт назвал команду, от которой зависит исход чемпионства Российской Премьер-Лиги.

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#мир
#россия
#футбол
#новости
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Абаев раскрыл, от кого зависит исход чемпионской гонки в РПЛ
Абаев: исход чемпионской гонки в РПЛ зависит от «Зенита»
20 февраля 2025, 12:43

Фото: istockphoto/Rost-9D

Исход чемпионства в Российской Премьер-Лиге зависит от петербургского «Зенита», поскольку у него самый сильный состав. Об этом порталу Metaratings.ru рассказал экс-вратарь нескольких российских клубов Илья Абаев.
«Зенит» определённо является лидером РПЛ. Эта команда отлично укомплектована. «Спартак» пытается усилиться и приблизиться к нему. Футболисты «Зенита» серьёзно относятся не только к играм с лидерами, но и с аутсайдерами. Так что проблем с мотивацией у них нет. У «Зенита» самый сильный состав, исход чемпионской гонки зависит от него. У Семака больше шансов победу в этом сезоне, чем у его конкурентов», — прокомментировал собеседник.
«Зенит» находится на втором месте турнирной таблицы РПЛ, по итогам 18 туров команда набрала 39 очков, как и «быки» из «Краснодара», однако уступает им в дополнительных показателях.

Ранее стало известно, о чем не смогли договориться «Родина» и «Спартак».

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#мир
#россия
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#футбол
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