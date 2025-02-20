«Отпустило после трех массажей»: Зайнуков о тренировках с Нурмагомедовым

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Бойцу Магомеду Зайнукову помогли массажные сеансы после тренировок с Хабибом Нурмагомедовым. Об этом пишет портал MMA.Metaratings.ru.
«Когда Хабиба Нурмагомедова не бывает в зале, тренировки немного другие. С ним на тренировках много борьбы. Я с ним боролся два месяца, недавно шею отпустило. После трех массажей на шею», — сказал Зайнуков.Бойца ожидает бой с Шахмаром Садыговым в турнире UAE Warriors 58. Послужной список Зайнукова насчитывает шесть побед без поражений. Садыгова — пять побед без поражений.
Ранее стало известно о реванше Кокоша с Мамедовым. Предстоящее событие уже назвали главным в рамках турнира «Осьминог-5».
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