Реванш Кокоша и Мамедова станет главным событием на турнире «Осьминог-5»

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В главном поединке турнира «Осьминог-5», где проведут реванш Александр Емельяненко и Артем Тарасов, схлестнутся белорус Никита Кокош с Ахлиманом Мамедовым. Об этом рассказал промоутер и ринг-анонсер белорусской лиги «Осьминог» Алексей Самосейко.
«Мы ждали, когда пройдет турнир ФКР ПРО 10 в «Лужниках», там дрался наш белорус Никита Кокош с Ахлиманом Мамедовым (рекорд – 8-0). Никита выиграл бой. Поэтому главное событие вечера – реванш Никиты Кокоша и Ахлимана Мамедова. Со-главное событие – бой Емельяненко и Тарасова», — рассказал Самосейко в интервью MMA.Metaratings.ru.
Он уточнил, что бой между Кокошем и Мамедовым пройдет по правилам К-1 в формате три раунда по три минуты. Кроме того, при необходимости состоится экстра-раунд.
Напомним, в первом поединке Кокош выиграл у Мамедова именно в экстра-раунде.
Турнир «Осьминог-5» состоится 29 марта в Минске в Astro Club.
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Элина Позднякова