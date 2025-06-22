Боец UFC Джон Джонс завершил свою профессиональную карьеру
Чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс завершил свою профессиональную карьеру. Об этом заявил глава бойцовской организации Дэйна Уайт в ходе пресс-конференции.
«Джон Джонс официально завершил карьеру», — рассказал Уайт.
В связи с этим чемпионом в тяелой весовой категории стал Том Аспиналл.
Джон Джонс завершил карьеру в возрасте 37 лет. На его счету 28 побед при одном поражении. Один бой признан не состоявшимся. К тому же Джонм являлся чемпионом полутяжелой весовой категории. Многие эксперты и издания считают данного бойца лучшим в истории смешанных единоборств.