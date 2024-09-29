Боец UFC нецензурно оскорбил Макрона после победы на турнире в Париже

Фото: iStock/Andy___Gin
Бразильский боец смешанного стиля Ренато Мойкано в нецензурной форме оскорбил президента Франции Эммануэля Макрона после победы над французом Бенуа Сен-Дени на турнире UFC Fight Night 243. Об этом пишет РИА Новости.
Боец утверждает, что Макрон является глобалистом. По его словам, происходит попытка «протолкнуть политическую и коррумпированную программу».
Поединок состоялся 28 сентября в Париже. Мойкано одержал победу техническим нокаутом: после второго раунда медики запретили его сопернику продолжать бой, поскольку его глаза были закрыты из-за гематом.
Для Мойкано это 20-я победа в 26 боях в ММА.
Ранее французский политик Флориан Филиппо рассказал, как США «публично унизили» Макрона. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Стало известно о потерянных WADA 900 допинг-тестах перед Олимпиадой в Париже
Агент Барбоза: Для Пьянича РПЛ является возможностью вернуться в Европу
Обруганную мигрантом россиянку-бойца UFC дисквалифицировали за допинг
Поединок состоялся 28 сентября в Париже. Мойкано одержал победу техническим нокаутом: после второго раунда медики запретили его сопернику продолжать бой, поскольку его глаза были закрыты из-за гематом.
Для Мойкано это 20-я победа в 26 боях в ММА.
Ранее французский политик Флориан Филиппо рассказал, как США «публично унизили» Макрона. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Стало известно о потерянных WADA 900 допинг-тестах перед Олимпиадой в Париже
Агент Барбоза: Для Пьянича РПЛ является возможностью вернуться в Европу
Обруганную мигрантом россиянку-бойца UFC дисквалифицировали за допинг
Екатерина Коршунова