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Обруганную мигрантом россиянку-бойца UFC дисквалифицировали за допинг

20 июля 2024, 11:16
Фото: istockphoto/Artur Didyk

Фото: istockphoto/Artur Didyk

Россиянка Ирина Алексеева, выступающая в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) получила дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Срок её отстранения от соревнований истечёт в октябре этого года.


Об этом сообщила пресс-служба UFC. Санкции против российской спортсменки применил независимый орган по борьбе с допингом в боевых видах спорта (CSAD). Именно он с 2024 года осуществляет допинг-контроль в UFC. Уточняется, что в пробе Алексеевой были обнаружены следы тестостерона экзогенного происхождения. При этом сама допинг-проба была взята ещё 21 июня 2023 года.

CSAD вынес решение о дисквалификации российской спортсменки сроком на один год, которая начала отсчитываться с 15 октября 2023 года. Таким образом, срок отстранения истечёт в середине октября. Отмечается, что после июня 2023 года Алексеева сдавала ещё несколько допинг-проб, и все они были отрицательными.

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#санкции
#допинг
#контроль
#служба
Пловец Коротышкин назвал причины интриг на Олимпиаде-2024
19 июля 2024, 21:17

Фото: iStock/Daniel Bartus

Серебряный призёр Игр — 2012, президент Московской федерации плавания Евгений Коротышкин связал организационные проблемы и противоречия Олимпиады-2024 с тем, что спортивные соревнования связали с политической повесткой.
«Много интриг и каких-то несогласий возникло по причине того, что организаторы Олимпиады включили политическую повестку. Всё-таки Пьер де Кубертен завещал, что спорт должен быть вне политики, и на время проведения Олимпийских игр любые противоречия должны прекратиться, и в стране, где проходят Игры, должен править чистый спорт, без каких-либо споров и лозунгов», — отметил в беседе с Газета.ру Коротышкин.

Ранее сообщалось, что капитана женской сборной Японии по спортивной гимнастике Сёко Мияту не допустили до Олимпийских игр в Париже из-за уличения в курении и употреблении алкоголя.

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#спорт
#игры
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Афанасьев предрёк смену чемпиона в будущем сезоне РПЛ
19 июля 2024, 20:35

Фото: iStock/matimix

Бывший футболист «Торпедо» Андрей Афанасьев высказал мнение о том, что в будущем сезоне РПЛ чемпион сменится.
«Если судить по игре за Суперкубок, то «Зенит» смотрится очень хорошо. Но это всего лишь одна игра, а чемпионат — длинная дистанция. Мне кажется, что в этом сезоне нас ждёт смена чемпиона. Кто бросит вызов «Зениту»? «Динамо», ЦСКА и «Краснодар». Думаю, что и «Спартак» с «Локомотивом» могут дать бой петербуржцам», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Афанасьев.

Он пожелал появление такой команды, которая могла бы стать грозой для «Зенита», и тем самым продемонстрировать хороший футбол и порадовать всех фанатов.

Ранее бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказал мнение о том, что предстоящий матч команды с «Акроном» будет малоэффективным.

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#спорт
#футбол
#президент
#матч
#мнение
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«Да пошли они»: Тарасова жестко отреагировала на решение украинских спортсменов не жать рук россиянам на ОИ-2024
Тарасова: россияне проживут без украинских рукопожатий на ОИ-2024
19 июля 2024, 20:14

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова жестко отреагировала на решение Украины игнорировать россиян на ОИ-2024, заявив о том, что их нежелание приветствовать российских атлетов ни на что не повлияет. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».
«Да пошли они! Нам все равно на их рукопожатия», — заявила она.

Тренерша отметила, что для российской сборной главное выступать и показывать наилучшие результаты, а на формальности в виде приветствия можно не обращать внимания.

В 2023 году Международный олимпийский комитет решил допустить российских и белорусских спортсменов до ОИ-2024 под нейтральным флагом. Кроме того, спортсмены из России должны были пройти специальную олимпиадную комиссию из трех врачей и не могут присутствовать на церемонии открытия.

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#спортсмены
#олимпиада 2024
#украина
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Экс-глава «Локомотива» Наумов предрёк малоэффективный матч команды с «Акроном»
19 июля 2024, 20:02

Фото: iStock/Dziurek

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказал мнение о том, что предстоящий матч команды с «Акроном» будет малоэффективным.
«Ничего хорошего от «Локомотива» в этом сезоне я не жду, потому что трансферы они провели отвратительные. Думаю, они будут бороться за середину турнирной таблицы. Что касается матча против «Акрона», то, я думаю, игра будет напряжённой и малоэффективной, будет не много моментов и итоговая ничья», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Наумов.

Он допустил, что обе команды в матче будут стараться работать на результат, однако, в частности у «Локомотива», по мнению специалиста, мало что получится из-за сделанных в клубе изменений.

Ранее заслуженный артист России и болельщик московского «Локомотива» Валерий Баринов высказывал мнение о том, что команда в новом сезоне РПЛ не станет бороться за трофеи.

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#спорт
#игра
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#рпл
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Корнеев назвал идеальную кандидатуру для «Спартака»
19 июля 2024, 19:52

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев высказал мнение о том, что для «Спартака» идеальной кандидатурой на пост главного тренера был бы Владимир Ивич.
«Пока для меня назначение Станковича – это не более чем очередная ставка. Тем более, что отзывы с его предыдущих мест работы оставляют желать лучшего! Но давайте дадим ему время показать свою работу. <…> По мне, Ивич был бы идеальной кандидатурой для них!» – пояснил в беседе с Metaratings.ru Корнеев.

До этого сообщалось о том, что «Спартак» назначил Деяна Станковича на пост главного тренера команды.

Ранее тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов согласился с признанием Льва Яшина лучшим вратарём в истории футбола.

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#тренер
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#спартак
#футбол
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Тренер Кафанов объяснил признание Яшина лучшим вратарем в истории футбола
19 июля 2024, 19:47

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов согласился с признанием Льва Яшина лучшим вратарём в истории футбола.
«Лев Яшин — лучший! Он первым в мире начал играть по всей штрафной площади, и поначалу на него обрушился шквал критики. Потом уже такой стиль игры назвали революцией в мировом футболе», — высказался в беседе с Metaratings.ru Кафанов.

Он также прокомментировал распределение следующих мест в данном рейтинге, отметив, что среди наилучших футболистов должен быть Буффон.

Напомним, Лев Яшин является единственным голкипером в истории, выигрывавшим главную индивидуальную награду для футболиста – «Золотой мяч».

Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков отметил игру вингера сборной Испании Ламина Ямаля, отметив, что именно за ним будущее спорта.

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#будущее
#игры
#спорт
#футбол
#рейтинг
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Стартовала регистрация на гала-матч «Легенд хоккея» в рамках Кубка Овечкина
19 июля 2024, 19:11

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Сборная звёздных спортсменов «Легенды хоккея» выйдет на лёд в заключительный день VI Кубка Александра Овечкина среди детских команд. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Гала-матч состоится 10 августа на «Арене Мытищи». В тот же день пройдёт финал турнира по киберхоккею Ovi Cyber Cup с призовым фондом 1 млн рублей.
«Это единственный турнир такого масштаба, билеты на который абсолютно бесплатные. Достаточно зарегистрироваться и получить QR-код. Задача – сделать просмотр таких матчей доступным для всех», – рассказали в пресс-службе.
Вход для зрителей будет свободным, регистрация открыта по ссылке.

Помимо этого, 10 августа с 10 утра желающие смогут принять участие в игровых активностях. Сам гала-матч с участием легендарных спортсменов стартует в 11 часов.

Кубок Александра Овечкина Ovi Cup проводится в Московской области с 2018 года. С 2019-го его устраивают на Арене имени Владимира Петрова в Красногорске. Участники – команды сильнейших хоккейных школ и академий страны.

За свою пятилетнюю историю соревнования стали одним из лучших детско-юношеских хоккейных мероприятий в стране по числу участников, географии команд и уровню организации.

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#московская область
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Стало известно, когда Исинбаева покинет комиссию атлетов МОК
Исинбаева покинет комиссию атлетов МОК после Олимпиады-2024
19 июля 2024, 14:00

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Елена Исинбаева покинет комиссию атлетов Международного олимпийского комитета (МОК) по истечении срока полномочий. Об этом сообщается на сайте организации.
Напомним, что Исинбаеву избрали в комиссию атлетов в 2016 году на восьмилетний срок. Также с 2023 года она числится в комиссии по олимпийскому образованию.

Выборы ночных членов комиссии спортсменов МОК состоятся в ходе летних Олимпийских игр, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. В настоящее время насчитывается 29 кандидатов, представляющих 15 видов спорта, которые претендуют на четыре освободившихся места.

Исинбаева дважды становилась олимпийской чемпионкой в прыжках с шестом. Первый раз она держала победу на играх в Афинах в 2004 году, а второй – в Пекине в 2008 году. На Олимпийских играх 2012 года она получила бронзовую медаль.

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#елена исинбаева
#спорт
#олимпиада 2024
#выборы
#мок
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Японскую гимнастку не допустили до Олимпиады из-за курения и алкоголя
Японскую гимнастку Мияту не допустили до ОИ-2024 из-за курения и алкоголя
19 июля 2024, 13:50

Фото: iStock/yann vernerie

Капитана женской сборной Японии по спортивной гимнастике Сёко Мияту не допустили до Олимпийских игр в Париже из-за уличения в курении и употреблении алкоголя. Об этом сообщает издание Kyodo News, ссылаясь на заявление Японской ассоциации гимнастики (JGA).
Ранее появилась информация, что 19-летняя спортсменка не участвовала в тренировках национальной команды из-за ведения расследования. По законам Японии, курить и употреблять алкоголь разрешено только по достижении 20 лет.

По словам спортсменки, она позволила себе курение и алкоголь лишь один раз из-за сильного эмоционального перенапряжения. Но такое заявление не спасло ситуацию, и Мияту всё же не допустили до Олимпиады.

Сёко Мията – бронзовый призёр чемпионата мира 2022 года на бревне и двукратный серебряный призёр чемпионата Азии 2022 года в опорном прыжке и вольных упражнениях.

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#япония
#гимнастика
#спортсмены
#олимпиада 2024
#париж
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