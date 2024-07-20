Обруганную мигрантом россиянку-бойца UFC дисквалифицировали за допинг

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Россиянка Ирина Алексеева, выступающая в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) получила дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Срок её отстранения от соревнований истечёт в октябре этого года.
Об этом сообщила пресс-служба UFC. Санкции против российской спортсменки применил независимый орган по борьбе с допингом в боевых видах спорта (CSAD). Именно он с 2024 года осуществляет допинг-контроль в UFC. Уточняется, что в пробе Алексеевой были обнаружены следы тестостерона экзогенного происхождения. При этом сама допинг-проба была взята ещё 21 июня 2023 года.
CSAD вынес решение о дисквалификации российской спортсменки сроком на один год, которая начала отсчитываться с 15 октября 2023 года. Таким образом, срок отстранения истечёт в середине октября. Отмечается, что после июня 2023 года Алексеева сдавала ещё несколько допинг-проб, и все они были отрицательными.
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