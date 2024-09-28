Стало известно о потерянных WADA 900 допинг-тестах перед Олимпиадой в Париже

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) потеряло данные об открытых делах и результатах тестов перед парижской Олимпиадой, которая состоялась летом 2024 года. Об этом передает New York Times.
Отмечается, что потерянные тесты были положительными. Согласно информации источника, эти проблемы связаны с поломкой IT-системы.
В самом ведомстве подчеркнули, что отслеживали все случаи применения допинга благодаря информации из иных баз данных.
Напомним, российская фигуристка Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года из-за употребление допинга. В пробе фигуристки был найден триметазидин. Гендиректор Антидопингового агентства США Трэвис Тайгерт заявил, что с Валиевой обращались как с подопытным кроликом.
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В самом ведомстве подчеркнули, что отслеживали все случаи применения допинга благодаря информации из иных баз данных.
Напомним, российская фигуристка Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года из-за употребление допинга. В пробе фигуристки был найден триметазидин. Гендиректор Антидопингового агентства США Трэвис Тайгерт заявил, что с Валиевой обращались как с подопытным кроликом.
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Екатерина Коршунова