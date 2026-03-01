Боец UFC Царукян устроил массовую драку после поединка в США
Боец смешанных боевых единоборств (ММА) Арман Царукян устроил массовую потасовку после борцовского поединка в США. Об этом сообщает Sport24.
Царукян встретился с американцем Джорджио Пулласом в схватке по вольной борьбе на турнире RAF6 и победил со счетом 5:3. Однако по окончании боя он напал на соперника и завязалась драка.
Конфликт начался с пощечины Пулласа Царукяну. В ответ последний нокаутировал оппонента, после чего на ковер выбежали секунданты спортсменов.
29-летний Царукян занимает второе место в рейтинге легкого веса Абсолютного бойцовского чемпионата UFC. В его активе 23 победы и три поражения в боях по правилам ММА. Спортсмен родился в Ереване, но имеет, помимо армянского, еще российское гражданство.
Читайте также: