Боец UFC Царукян устроил массовую драку после поединка в США

Арман Царукян (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

Боец смешанных боевых единоборств (ММА) Арман Царукян устроил массовую потасовку после борцовского поединка в США. Об этом сообщает Sport24.



Царукян встретился с американцем Джорджио Пулласом в схватке по вольной борьбе на турнире RAF6 и победил со счетом 5:3. Однако по окончании боя он напал на соперника и завязалась драка.

Конфликт начался с пощечины Пулласа Царукяну. В ответ последний нокаутировал оппонента, после чего на ковер выбежали секунданты спортсменов.

29-летний Царукян занимает второе место в рейтинге легкого веса Абсолютного бойцовского чемпионата UFC. В его активе 23 победы и три поражения в боях по правилам ММА. Спортсмен родился в Ереване, но имеет, помимо армянского, еще российское гражданство.

Лидия Пономарева

