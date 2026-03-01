Боец UFC Царукян устроил массовую драку после поединка в США

01 марта 2026, 11:46

Арман Царукян (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

Боец смешанных боевых единоборств (ММА) Арман Царукян устроил массовую потасовку после борцовского поединка в США. Об этом сообщает Sport24.