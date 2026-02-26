Футболист Сидоренко объяснил феномен «Краснодара» личными качествами тренера

26 февраля 2026, 13:43

Футболист Сидоренко: прогресс молодёжи в «Краснодаре» — заслуга Мурада Мусаева

Фото: Istock/thomas-bethge

Экс-воспитанник академии «Краснодара» Артём Сидоренко объяснил, почему успехи молодых игроков в клубе связывают с личностью главного тренера.





Футболист, сменивший зимой «Краснодар» на «Пари НН», в интервью «Metaratings.ru» рассказал о работе с Мурадом Мусаевым и отношении к бывшей команде. По словам Сидоренко, главный тренер «быков» лично даёт шанс игрокам из учебного заведения.

«Многие игроки из академии успешно закрепились в основном составе «Краснодара». Это большая заслуга Мурада Олеговича. На зимних сборах он давал шанс многим молодым футболистам, включая меня. Он старался нам помогать, а мы, в свою очередь, показывали неплохой футбол. Это доказывает, что он умеет работать с молодёжью», — заявил спортсмен.