Нападающий «Ак Барса» Нэйтан Тодд признался, что полюбил баню и борщ

26 февраля 2026, 12:30

Фото: iStock/barol16

Нападающий «Ак Барса» Нэйтан Тодд прокомментировал поражение от «Лады» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:5 по буллитам.