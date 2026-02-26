Нападающий «Ак Барса» Нэйтан Тодд признался, что полюбил баню и борщ
Нападающий «Ак Барса» Нэйтан Тодд прокомментировал поражение от «Лады» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:5 по буллитам.
Форвард казанского клуба Ак Барс в беседе с Metaratings.ru отметил, что команда хорошо начала игру, но во втором периоде позволила сопернику вернуться в матч. По его словам, исход встречи решила серия буллитов, где не хватило удачи.
Также Нэйтан Тодд поделился впечатлениями о жизни в России. Хоккеист рассказал, что за два года полюбил русскую баню и борщ. Он отметил, что Москва производит сильное впечатление как столица, однако считает Казань более красивым городом благодаря архитектуре и историческим зданиям.
После 59 матчей «Ак Барс» занимает третье место в Восточной конференции, набрав 81 очко. В следующем туре команда сыграет на выезде с Автомобилист. Матч состоится 27 февраля и начнется в 17:00 по московскому времени.
