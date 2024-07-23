Богатырев назвал фаворита в возможном поединке Штыркова с Минеевым

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Финалист Гран-при ACA в тяжелом весе Адам Богатырев заявил, что в поединке бойцов Владимира Минеева и Ивана Штыркова фаворитом был бы последний.
«Штырков против Минеева – это настоящий конкурентный бой. Иван уже побывал на поле, где Владимир царствует. Сейчас нейтральная территория. Штырков будет фаворитом. Он тяжело бьёт и может побороться. Единственное, в пяти раундах у него могут быть проблемы с бензобаком. Три раунда же он может выиграть уверенно», – прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Богатырев.
А бывший чемпион мира Григорий Дрозд заявил, что поединок российских бойцов Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова не совсем про спорт.
«Не совсем корректно сравнивать бой между Минеевым и Исмаиловым с противостоянием Флойда Мейвезера и Конора Макгрегора. Речь идёт о спортсменах принципиально иного класса. Надо понимать, что это история не про спорт. Здесь медийные люди, обладающие большой аудиторией, попытались заработать. Разговор о боксе не стоял. Они просто выбрали некий инструмент для зарабатывания денег и добились своей цели», — отметил в беседе с RT Дрозд.
Ранее тренер Рамазан Исмаилов оценил выступление своего брата Магомеда Исмаилова в поединке с Владимиром Минеевым, отметив недостаточную подготовку первого.
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