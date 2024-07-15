Названы победители боксёрского турнира «Ночь чемпионов IBA» в Серпухове

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Международный боксерский турнир «Ночь чемпионов IBA» состоялся в подмосковном Серпухове, участие в соревновании приняли призёры Олимпийских игр, чемпионы Европы и мира, обладатели чемпионских поясов IBA и WBA. Победу в главном поединке вечера одержал Муслим Гаджимагомедов, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Муслим Гаджимагомедов техническим нокаутом одолел китайского боксёра Чжана Чжаосиня и завоевал звание чемпиона WBA. В со-главном событии турнира Альберт Батыргазиев оказался сильнее ирландца Джоно Кэрролла и удостоился временного пояса WBA. Это тоже была победа нокаутом», — говорится в сообщении.Подмосковный боксёр Василий Егоров победил спортсмена из Филиппин Хосе Эспинасу, а ещё один представитель Подмосковья Дмитрий Двали завершил вничью поединок с узбекским боксёром Шахобиддином Зоировым.
Специально для этих соревнований на пляже в Серпухове была построена арена «Колизей IBA». Зрителями спортивного события стали свыше десяти тысяч человек.
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