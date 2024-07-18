Чемпион ММА из Дмитрова защитил титул на международном соревновании

Фото: Евгений Рой
Чемпион профессиональной лиги по смешанным боевым единоборствам Hardcore Fighting Championship MMA Тагир Хибиев, тренирующийся в спортивной школе «Дмитровская дружина», подтвердил свой титул на прошедшем в Казахстане международном соревновании, передаёт корреспондент Евгений Рой.
В финале Тагир Хибиев одержал победу над бойцом из Таджикистана Фазлиддином Мадрахимовым. Год назад бой этих спортсменов за чемпионский пояс также закончилась победой Хибиева.
Тагир Хибиев родился в Дагестане, а в 13 лет переехал в подмосковный Дмитров. Боец выступает в разных видах спорта в профессиональных и любительских лигах. Он является чемпионом Подмосковья по ММА, чемпионом Центрального федерального округа по рукопашному бою и обладателем Кубка России по панкратиону.
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«Мадрахимов — очень сильный боец, чемпион в двух весовых категориях, но в этом году я настроился, собрался и сумел его снова победить», — рассказал Хибиев.
Тагир Хибиев родился в Дагестане, а в 13 лет переехал в подмосковный Дмитров. Боец выступает в разных видах спорта в профессиональных и любительских лигах. Он является чемпионом Подмосковья по ММА, чемпионом Центрального федерального округа по рукопашному бою и обладателем Кубка России по панкратиону.
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Лев Каштанов