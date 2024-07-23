Тренер Исмаилов раскритиковал выступление брата в поединке с Минеевым

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Тренер Рамазан Исмаилов оценил выступление своего брата Магомеда Исмаилова в поединке с Владимиром Минеевым, отметив недостаточную подготовку первого.
«С такой подготовкой он и Ивану Штыркову бы проиграл. И Александру Шлеменко мог проиграть. Слишком много застаивался. Минимум работы корпусом. Стоял на вытянутой руки и пропускал. Для решения проблемы нужно больше времени на подготовку. Нынешнего времени хватило только на восстановление. Для полноценной подготовки нужно было еще два месяца», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Исмаилов.
Он также отметил, что на исход поединка повлияла недооценка физической формы Минеева.
А российский боец смешанных единоборств Андрей Корешков допустил повторный поединок Исмаилова и Минеева.
«Противостояние Исмаилова и Минеева изначально привлекло внимание благодаря давней истории конфликта. Мне кажется, они изначально договорились, что проведут один бой по правилам бокса, а второй — в смешанных единоборствах. Они вполне могут в третий раз сразиться в ММА. Последнее противостояние в клетке тоже осталось за Владимиром, поэтому Лысый Хищник горит желанием взять реванш», — пояснил в беседе с RT Корешков.
Ранее сообщалось, что в борьбе за чемпионский титул проиграл российский боксер Давид Аванесян своему оппоненту из США Джарону Эннису, защитившему звание чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF).
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Мелисса Тимофеева