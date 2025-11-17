Бойца Даниса пожизненно отстранили от UFC за драку с командой Махачева

17 ноября 2025, 02:57

NYP: бойца Даниса отстранили от UFC за драку с командой Махачева

Диллон Данис (Фото: Telegram / @rentv_news)

Американский боец ММА Диллон Данис больше не сможет посещать турниры UFC, так как президент промоушена Дана Уайт объявил о его пожизненном отстранении. Об этом сообщает New York Post.





Конфликт произошёл во время турнира UFC 322 в Нью‑Йорке. Данис ввязался в драку с командой россиянина Ислама Махачева будучи зрителем боя. По данным СМИ, потасовку пришлось разнимать охране арены «Мэдисон Сквер Гарден». Среди участников столкновения были экс‑боец UFC Абубакар Нурмагомедов и Магомед Зайнуков.



«Вы больше никогда не увидите Диллона Даниса на бою UFC», — отреагировал Уайт.