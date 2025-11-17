Норвегия разгромила Италию и впервые с 1998 года отобралась на ЧМ по футболу

17 ноября 2025, 01:23

Сборная Норвегии впервые с 1998 года вышла на ЧМ по футболу

Фото: istockphoto / NiseriN

В заключительном туре отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года сборная Норвегии одержала уверенную победу над командой Италии со счётом 4:1. Об этом пишет ТАСС.