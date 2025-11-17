Норвегия разгромила Италию и впервые с 1998 года отобралась на ЧМ по футболу
В заключительном туре отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года сборная Норвегии одержала уверенную победу над командой Италии со счётом 4:1. Об этом пишет ТАСС.
Матч прошёл в Милане на стадионе «Сан-Сиро». За команду победителей голами отличились Йёрген Ларсен и Антонио Нуса. Дважды ворота соперника распечатал нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. В составе итальянцев единственный гол на счету Франческо Эспозито.
Сборная Норвегии за восемь матчей набрала 24 очка и заняла первое место в своей отборочной группе, обеспечив себе прямое попадание в финальную часть чемпионата мира. Италия с 18 очками финишировала на второй позиции. Теперь подопечным Дженнаро Гаттузо предстоит побороться за право участия в ЧМ в стыковых матчах.
Отметим, что сборная Италии является четырёхкратным чемпионом мира, однако команда не смогла квалифицироваться на два предыдущих мировых первенства. Норвежцы ни разу не выигрывали турнир, а в финальную часть в последний раз попадали в 1998 году.
