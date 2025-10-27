«Спартак» ведёт переговоры с Денисовым о продлении контракта
Московский «Спартак» ведёт переговоры о продлении контракта с 22-летним защитником Даниилом Денисовым, действующее соглашение которого истекает в конце сезона-2025/26.
Интерес к футболисту, по данным Metaratings.ru, проявляли два клуба РПЛ. За шесть месяцев до окончания контракта Денисов имеет право вести переговоры с другими командами.
Даниил провёл в «Спартаке» всю профессиональную карьеру в РПЛ. На его счету 92 матча и один гол за «красно-белых» в чемпионате России. В нынешнем сезоне Денисов принял участие в 12 из 13 матчей РПЛ.
После 13-го тура «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице с 22 очками, отставая от лидера «Краснодара» на семь баллов. В 14-м туре команда сыграет в гостях с южанами — матч состоится в Краснодаре 2 ноября в 19:30.
