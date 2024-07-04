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Бойца ММА Рзаева пожизненно дисквалифицировали за оскорбления

04 июля 2024, 16:26
Фото: istockphoto / maria zheleznova

Фото: istockphoto / maria zheleznova

Бойца MMA Рзаева пожизненно дисквалифицировали за то, что он назвал россиянина «русской свиньёй»
Федерация бокса России приняла решение пожизненно дисквалифицировать бойц смешанного стиля ММА Рзаева за оскорбление российского спортсмена, сообщается на странице организации во «ВКонтакте».

Инцидент произошёл во время турнира Hardcore FC 22 мая 2023 года. Рзаев одержал победу над Сергеем Приходько из России. После поединка он поссорился с другим бойцом ММА Артуром Кулинским и оскорбил его, назвав «русской свиньёй».



«Спортсмена отстранили от участия в спортивных и иных мероприятиях, проходящих под эгидой организации. Ранее федерация также подала на Рзаева заявление в прокуратуру», — говорится в сообщении.

Из-за этого инцидента была приостановлена лицензия кулачной и поп-ММА лиги Hardcore Fighting Championship. Организаторы пошли на такой шаг, чтобы обеспечить безопасность участников и зрителей. Однако после того, как Рзаев признал свою вину и выразил готовность сотрудничать, федерация решила возобновить лицензию промоушена.

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#борьба
Натхо допустил успешную карьеру Чалова в Европе
04 июля 2024, 16:54

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Бывший полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо поделился мнением о футболисте Фёдоре Чалове, отметив его талант, который мог бы раскрыться в европейских клубах.
«Чалов — отличный нападающий. Его игра важна для ЦСКА. Он мог перейти в «Зенит»? Хорошо, что не перешёл. В ЦСКА он всё-таки на своём месте. Перспективы Федора в Европе? Его талант позволяет рассчитывать на успешную карьеру в европейском клубе. Выбор за ним», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Натхо.

Напомним, что в сезоне-2023/24 Фёдор Чалов провёл 29 матчей за ЦСКА в Мир РПЛ.

Ранее вратарь «Динамо» Андрей Лунев выразил сожаление по поводу ухода из команды футболиста Антона Шунина. По его словам, и болельщики «Динамо» разделяют такое сожаление, поскольку спортсмен является легендой клуба.

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#игра
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#спортсмен
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Лунев назвал Шунина легендой «Динамо»
04 июля 2024, 16:46

Фото: РИА Новости/Алексей Колчин

Вратарь «Динамо» Андрей Лунев выразил сожаление по поводу ухода из команды футболиста Антона Шунина.
По его словам, и болельщики «Динамо» разделяют такое сожаление, поскольку спортсмен является легендой клуба.

«Антон Шунин — легенда «Динамо». Он провёл в этом клубе всю свою футбольную карьеру. Болельщикам грустно от того, что Шунин ушёл. Это футбол, все нормально», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Лунев.

Напомним, что Антон Шунин был в системе «Динамо» с 1994 года.

Ранее бывший тренер «Зенита», вратарь ленинградского «Динамо» Борис Рапопорт прокомментировал возвращение в ворота петербургской команды голкипера Даниила Одоевского, отметив, что спортсмен может покинуть «Зенит».

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#тренер
#футбол
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В Подмосковье проведут международную парусную регату
04 июля 2024, 16:44

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Международная парусная регата имени Георгия Шайдуко будет проходить на Пестовском водохранилище в Московской области с 12 по 14 июля, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Акватория Пестовского водохранилища станет на три дня местом действия зрелищных водных баталий. Участников ждут короткие гонки с пересадками с прямым судейством на воде», — говорится в сообщении.
В рамках регаты запланировано свыше 20 стартов, в том числе — и среди самых юных участников парусных гонок. Всего в регате примут участие более 30 команд и свыше 150 яхтсменов из разных стран, включая Сербию, Армению, Германию и Киргизию.

Для зрителей также подготовлена развлекательная программа на берегу: DJ миксы, мастер-классы и прочее.

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Гальперин объяснил, почему не надо сравнивать Игры БРИКС и ОИ-2024
04 июля 2024, 16:39

Фото: iStock/Mateescu Mugur

Вице-президент Российской федерации прыжков в воду Глеб Гальперин призвал не сравнивать Игры БРИКС и Олимпиаду-2024 из-за разницы в масштабах мероприятий.
«Я бы не стал делать такие сравнения из-за разных масштабов мероприятий. Что касается организации, то тут Казань всегда была на самом высоком уровне. Приятно было видеть полные трибуны, по которым спортсмены соскучились. Праздник на трибунах был. Те, кто приезжал, также отмечал продуманную логистику, лучшие в Европе спорткомплексы», — отметил в беседе с Metaratings.ru Гальперин.

По его мнению, если бы российские спортсмены поехали на Олимпиаду-2024 в Париж наравне со всеми, они бы завоевали много медалей в различных дисциплинах.

Ранее заслуженный тренер России Виктор Янчук заявил, что рад тому, что российских теннисистов допустили до Олимпиады-2024 в Париже.

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#казань
#олимпиада 2024
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Тренер Янчук выразил радость допуску российских теннисистов на ОИ-2024
04 июля 2024, 16:31

Фото: iStock/Alexandros Michailidis

Заслуженный тренер России Виктор Янчук заявил, что рад тому, что российских теннисистов допустили до Олимпиады-2024 в Париже.
Он подчеркнул, что допуск – это не что-то особенное, а то, что должно было быть.

«С одной стороны, я рад допуску россиян на Олимпиаду, но, с другой стороны, так и должно было быть! В личных турнирах наши спортсмены везде допускались, даже взять тот же Уимблдон. Трудно сказать, завоюют ли теннисисты медали, но последние несколько Игр наши не возвращались без медали. В этой Олимпиаде мы тоже завоюем золото», — отметил в беседе с Metaratings.ru Янчук.

Ранее обладатель Кубка мира по биатлону, бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявлял, что российским спортсменам в сложившихся обстоятельствах нецелесообразно ехать на Олимпийские игры.

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#спортсмены
#поездки
#игры
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#теннис
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В Балашихе гроза прервала матч местного футбольного чемпионата
04 июля 2024, 16:27

Фото: Елизавета Приймак

Матч чемпионата Балашихи по футболу между командами «Айдрайвер» и «Креогенмаш» пришлось прервать из-за резкого ухудшения погоды, передаёт корреспондент Елизавета Приймак.
«Матч начался по расписанию, все спортсмены были настроены на победу, а зрители с интересом наблюдали за игрой. На 14 минуте матча команда «Айдрайвер» забила первый гол. Первый тайм близился к завершению со счётом 2:0 в пользу «Айдрайвера», когда внезапно началась гроза с ливнем и шквалистым ветром», — говорится в сообщении.
Футболисты доиграли первый тайм, после чего судья принял решение прервать игру. При следующей встрече команды доиграют матч с 30-й минуты. Время и дата игры ещё не выбраны.

Ранее сообщалось, что спортсмены из Московской области завоевали восемь медалей на первенстве ЦФО по пляжному волейболу среди юношей и девушек.

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#футбол
#спорт
#погода
#гроза
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Подмосковные спортсмены завоевали медали первенства ЦФО по пляжному волейболу
04 июля 2024, 12:59

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Четыре золотые, две серебряные и две бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на первенстве ЦФО по пляжному волейболу среди юношей и девушек, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«У девушек подмосковные спортсменки заняли весь пьедестал почёта: золото завоевали Виктория Ломова и Екатерина Юдина, серебряные медали достались Евдокии Староверкиной и Маргарите Григорьевой, а бронзовые награды выиграли Татьяна Шутова и Екатерина Червонос», — говорится в сообщении.
Чемпионами среди юношей стали представители Подмосковья Кирилл Хвостов и Павел Григорьев.

Ранее представительницы Подмосковья завоевали чемпионский титул и бронзовую медаль в возрастной категории 2007/2008 год рождения. В возрастной категории 2008/2009 г.р. — подмосковные волейболистки выиграли золото и серебро.

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#спорт
#волейбол
#московская область
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#минспорта мо
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Самбисты из Подмосковья завоевали пять медалей Универсиады
04 июля 2024, 11:58

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Одну золотую, две серебряные и две бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на IX Всероссийской летней Универсиаде по самбо, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Золотую медаль подмосковной команде принесла чемпионка Европы и мира по самбо Эльмира Кахраманова, выступающая в весовой категории до 59 кг. В борьбе за первое место она победила ещё одну представительницу Московской области Нину Сердюк», — говорится в сообщении.
Ещё одно серебро, помимо Нины Сердюк, завоевала королёвская самбистка Эвелина Петрова: она сражалась в категории до 54 кг.

А бронзовые медали выиграли два спортсмена из подмосковного Воскресенска: Дмитрий Яшин (весовая категория — до 79 кг) и Сергей Никулин (весовая категория — до 64 кг).

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#спорт
#самбо
#медали
#минспорта мо
#московская область
#подмосковье
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Найден мёртвым 27-летний чемпион мира по греко-римской борьбе Цурцумия
04 июля 2024, 07:30

Фото: istockphoto/AnnMaySnz

В возрасте 27 лет скончался чемпион мира 2019 года по греко-римской борьбе в весовой категории до 55 килограммов грузин Нугзар Цурцумия. Об этом сообщили в Федерации борьбы Грузии.
В своей социальной сети представители федерации написали, что тело борца было найдено в его доме в Хоби. Причины смерти не уточняются. Некоторые грузинские СМИ сообщили, что следователи выдвинули версию самоубийства. Официальной информации на этот счёт пока не поступало.

Помимо упомянутого золота с чемпионата мира 2019 года, Цурцуния имел ещё две серебряные и две бронзовые награды мирового первенства. Также борец был многократным призёром чемпионатов Европы. Золотая медаль, завоёванная Нугзаром в 2019 году, стала для Грузии первой в этом виде борьбы за 12 лет.

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