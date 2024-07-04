Бойца ММА Рзаева пожизненно дисквалифицировали за оскорбления

Фото: istockphoto / maria zheleznova
Бойца MMA Рзаева пожизненно дисквалифицировали за то, что он назвал россиянина «русской свиньёй»
Федерация бокса России приняла решение пожизненно дисквалифицировать бойц смешанного стиля ММА Рзаева за оскорбление российского спортсмена, сообщается на странице организации во «ВКонтакте».
Инцидент произошёл во время турнира Hardcore FC 22 мая 2023 года. Рзаев одержал победу над Сергеем Приходько из России. После поединка он поссорился с другим бойцом ММА Артуром Кулинским и оскорбил его, назвав «русской свиньёй».
Из-за этого инцидента была приостановлена лицензия кулачной и поп-ММА лиги Hardcore Fighting Championship. Организаторы пошли на такой шаг, чтобы обеспечить безопасность участников и зрителей. Однако после того, как Рзаев признал свою вину и выразил готовность сотрудничать, федерация решила возобновить лицензию промоушена.
Читайте также:
Найден мёртвым 27-летний чемпион мира по греко-римской борьбе Цурцумия
Рапопорт допустил уход Одоевского из «Зенита»
Агент Пушкин: Обухов не намерен завершать карьеру
Инцидент произошёл во время турнира Hardcore FC 22 мая 2023 года. Рзаев одержал победу над Сергеем Приходько из России. После поединка он поссорился с другим бойцом ММА Артуром Кулинским и оскорбил его, назвав «русской свиньёй».
«Спортсмена отстранили от участия в спортивных и иных мероприятиях, проходящих под эгидой организации. Ранее федерация также подала на Рзаева заявление в прокуратуру», — говорится в сообщении.
Из-за этого инцидента была приостановлена лицензия кулачной и поп-ММА лиги Hardcore Fighting Championship. Организаторы пошли на такой шаг, чтобы обеспечить безопасность участников и зрителей. Однако после того, как Рзаев признал свою вину и выразил готовность сотрудничать, федерация решила возобновить лицензию промоушена.
Читайте также:
Найден мёртвым 27-летний чемпион мира по греко-римской борьбе Цурцумия
Рапопорт допустил уход Одоевского из «Зенита»
Агент Пушкин: Обухов не намерен завершать карьеру
Мира Полтева