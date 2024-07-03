Рапопорт допустил уход Одоевского из «Зенита»

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Бывший тренер «Зенита», вратарь ленинградского «Динамо» Борис Рапопорт прокомментировал возвращение в ворота петербургской команды голкипера Даниила Одоевского, отметив, что спортсмен может покинуть «Зенит».
«Я так понял, что Семак решил: в каждом матче турнира будут играть по два вратаря. Вчера это были Одоевский и Кержаков, в следующей встрече выйдут Адамов и Латышонок. Не назвал бы выступление Одоевского в матче против «Сочи» провалом. Думаю, Даниил всё равно уйдёт из «Зенита». Потому что клуб приобрел Адамова, теперь — Латышонка, и Одоевскому нет смысла тут сидеть», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Рапопорт.
Он подчеркнул одарённость спортсмена и рекомендовал подумать о переходе в «Ростов».
Ранее агент Сергей Пушкин, представляющий интересы нападающего Владимира Обухова, заявил о том, что спортсмен не намерен завершать карьеру.
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