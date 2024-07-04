Найден мёртвым 27-летний чемпион мира по греко-римской борьбе Цурцумия

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В возрасте 27 лет скончался чемпион мира 2019 года по греко-римской борьбе в весовой категории до 55 килограммов грузин Нугзар Цурцумия. Об этом сообщили в Федерации борьбы Грузии.
В своей социальной сети представители федерации написали, что тело борца было найдено в его доме в Хоби. Причины смерти не уточняются. Некоторые грузинские СМИ сообщили, что следователи выдвинули версию самоубийства. Официальной информации на этот счёт пока не поступало.
Помимо упомянутого золота с чемпионата мира 2019 года, Цурцуния имел ещё две серебряные и две бронзовые награды мирового первенства. Также борец был многократным призёром чемпионатов Европы. Золотая медаль, завоёванная Нугзаром в 2019 году, стала для Грузии первой в этом виде борьбы за 12 лет.
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