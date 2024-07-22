Боков назвал основных конкурентов «Зенита» в новом сезоне РПЛ

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Бывший игрок «Зенита» и ЦСКА Максим Боков заявил, что крепкую конкуренцию команде в новом сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ) могут составить ЦСКА, «Локомотив» и «Динамо».
«Мне кажется, «Зениту» смогут составить серьёзную конкуренцию в этом сезоне ЦСКА, «Локомотив», «Динамо». Прошёл только первый тур. <…> Чемпионат длинный, и команды готовятся пройти всю дистанцию целиком. Я бы не стал сразу выкидывать кого-то из чемпионской гонки и возвышать «Зенит» на первое место», — отметил в беседе с Metaratings.ru Боков.
Ранее бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов также говорил, что не считает стопроцентными шансы «Зенита» снова стать чемпионом в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
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