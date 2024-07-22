Гаврилов выразил неуверенность в очередном чемпионстве «Зенита»

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Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов заявил, что не считает стопроцентными шансы «Зенита» снова стать чемпионом в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«Зенит» обыграл «Крылья Советов», но я пока не могу сказать, что команда будет основным претендентом на золотые медали. У самарцев хорошая команда, но они вряд ли будут претендовать на медали. Надо смотреть на матчи лидеров между собой. Претендентами на высокие места, кроме «Зенита», остаются «Локомотив», ЦСКА, «Спартак», «Динамо» и «Краснодар», – прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Гаврилов.
Ранее бывший футболист «Торпедо» Андрей Афанасьев также высказывал мнение о том, что в будущем сезоне РПЛ чемпион сменится.
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