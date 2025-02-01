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Боксер Мчуну: сейчас нет того, кто мог бы победить Усика

Фото: iStock/FOTOKITA

Фото: iStock/FOTOKITA

Южноафриканский боксер Табисо Мчуну заявил, что на данный момент нет такого бойца, кто мог бы победить Александра Усика. По его мнению, Усик — один из величайших боксеров в истории.


«Безусловно, Усик один из величайших боксеров в истории. <…> Да, я действительно его поддерживаю. Когда он перешел в тяжелый вес, я также верил, что он может стать абсолютным чемпионом мира. Сейчас нет такого боксера, который мог бы победить Усика», — отметил Мчуну в интервью MMA.Metaratings.ru.
Напомним, Усик и Мчуну выходили на ринг девять лет назад — в 2016 году. Южноафриканец был в нокдауне в шестом раунде и дважды в девятом, и проиграл после нокаута в девятом раунде. После этого Усик заполучил титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом и тяжелом весах.

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#интервью
#бокс
#спорт
#турнир
#чемпионат
Селихов отклонил предложение «Ростова» из-за финансовых условий
01 февраля 2025, 19:53

Фото: iStock/FotografieLink

Бывший вратарь «Спартака» Александр Селихов, находящийся в данный момент в «свободном плавании», отклонил первое предложение от «Ростова». Как сообщает Metaratnigs.ru, голкипера не устроили финансовые условия, предложенные клубом.
«Ростовский клуб предлагал вратарю заключить трёхлетнее соглашение, но Селихова не устроили предложенные финансовые условия. Голкипер рассматривает другие варианты для продолжения карьеры, но «Ростов» может выйти на него с новым предложением позднее», — отмечается в материале.
Напомним, Селихов играл за «Спартак» больше семи лет — с 2017 года, став за это время обладателем Кубка и Суперкубка России в составе московского клуба. В январе 2025 года стороны расторгли контракт в двустороннем порядке.

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#спартак
#контракт
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Угальде заявил, что не думает об уходе из «Спартака»
01 февраля 2025, 19:50

Фото: iStock/gorodenkoff

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде заявил, что не думает об уходе из клуба. По его словам, он сфокусирован лишь на своей команде и пользе, которую может ей принести.
«Могу ли я уйти из «Спартака»? Я остаюсь в клубе, сфокусирован только на «Спартаке». До лета еще много времени, я не думаю об уходе, а сосредоточен лишь на следующей игре, чтобы приносить пользу клубу. Интерес «ПСЖ»? Я ничего не слышал об этом», — пояснил футболист в беседе с «РБ Спорт».
Напомним, «Спартак» ушел на зимнюю паузу, занимая третью строчку в турнирной таблице Российской Премьер-лиги с 37 баллами в запасе. Угальде же за этот сезоне забил 15 голов в 18 матчах и отдал три результативных передачи.

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#переход
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Видновская «Спарта энд К» одолела москвичек в молодёжной баскетбольной Суперлиге
31 января 2025, 22:28

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Молодёжный состав женского баскетбольного клуба из Видного «Спарта энд К» победил московский «МБА-МГУСИТ» в матче российской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 65:58 в пользу подмосковных баскетболисток, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«В начале противостояния видновчанкам удалось захватить инициативу и сохранить лидерство к большому перерыву – 31:23. В третьей 10-минутке москвички сократили отставание до 6 очков. В середине заключительного периода впервые за матч «МБА-МГУСИТ» вышел вперёд на одно очко. И только за 39 секунд до финальной сирены «Спарта энд К» поставила победную точку благодаря точному трёхочковому Александры Шопот и штрафному Карины Комаровой», – рассказали в пресс-службе.
Александра Панченко и Александра Шопот набрали в этом матче по 12 очков.

Эта победа стала для «Спарты энд К-2» восьмой в регулярном этапе Суперлиги и второй в сезоне – над «МБА-МГУСИТ».

Следующие две игры подопечные Павла Рылло и Евгении Никоновой проведут во дворце спорта «Видное». 11 и 12 февраля они сразятся с «Невинномысском» из Ставропольского края.

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#молодёжь
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Четыре клуба представят Подмосковье на Кубке России по регби на снегу
31 января 2025, 22:10

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Четыре подмосковных коллектива поборются на награды Кубка России по регби на снегу среди мужских и женских команд. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«У мужчин честь региона будут отстаивать команды «ВВА-Подмосковье» и «ВВА-Подмосковье-дубль». В розыгрыше Кубка страны среди женщин Московскую область представят «ВВА-Подмосковье» и «СШОР по ИВС-ГУОР». Всего в турнире примут участие 22 команды – 12 мужских и 10 женских», – отметили в министерстве.
Там напомнили, что женский клуб «ВВА-Подмосковье» – трёхкратный обладатель Кубка России по регби на снегу. Спортсменки завоевали три золота подряд с 2022 года. Мужской состав команды в прошлом году удостоился бронзовых медалей.

Чемпионат будет проходить 1 и 2 февраля на поле стадиона Московской академии регби.

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Стало известно, на сколько выросло предложение «Динамо» по Сильянову
«Динамо» увеличило предложение по Сильянову до 7 миллионов евро
31 января 2025, 21:28

Фото: iStock/gorodenkoff

Московский ФК «Динамо» увеличил предложение по защитнику «Локомотива» Александру Сильянову до 7 миллионов евро. Об этом стало известно Metaratings.ru.
Ранее предлагаемая клубом сумма, как отмечается, была на два миллиона меньше, а «железнодорожники» просили и вовсе 10 млн.
«Зенит» вышел из переговоров по трансферу Сильянова, так как петербургский клуб не устроили финансовые требования «Локомотива», — говорится в материале.
Напомним, Сильянов играет за «Локомотив» с 2023 года. За этот сезон РПЛ он поучаствовал в 16 матчах, за которые отметился лишь одной результативной передачей.

По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 6 млн евро.

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#футбол
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Причиной поражения Токова в бою с Шлеменко назвали неподходящую химию
Боец Магомедов: Токов затек в бою с Шлеменко из-за неподходящей химии и проиграл
31 января 2025, 21:25

Фото: iStock/maria zheleznova

Российский боец UFC Шарабутдин Магомедов предположил, что причиной поражения Анатолия Токова в бою с Александром Шлеменко стала неподходящая химия, из-за которой тот «затек». Он также добавил, что у Токова был большой перерыв между боями.
«Шлеменко 40 лет, он все равно в топе многих рейтингов. Я не удивился его победе над Токовым. <…> У Токова же был большой перерыв. Может быть, уровень самбо у Анатолия выше, чем у Александра. Но в ударке Шлеменко на голову выше. Он не дал Токову бороться, поэтому Анатолий затек. Когда химия не подходит, так бывает», — приводит MMA.Metaratings.ru слова Магомедова.
Напомним, бой Шлеменко и Токова прошел в декабре 2024 года. Первый выиграл по раздельному судейскому решению.

На данный момент у Шлеменко 66 побед, 15 поражений и 1 ничья. У Токова же 30 побед и 4 поражения.

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Помазун готовится к переходу в «Спартак»
Вратарь ЦСКА Помазун готовится к переходу в «Спартак»
31 января 2025, 21:21

Фото: iStock/matimix

28-летний вратарь ЦСКА Илья Помазун готовится к переходу в «Спартак», сегодня, 31 января, он посещал офис клуба для подписания контракта. Об этом стало известно Metaratings.ru.
«По нашей информации, голкипер в середине дня прибыл в офис, а также посетил музей клуба и стадион «Спартака». Голкипер ожидает результатов медобследования, по результатам которого будет приниматься решение о подписании контракта», — говорится в материале.
Ранее сообщалось, что «Спартак» продолжает искать варианты для продолжения карьеры 27-летнего парагвайского нападающего Хесуса Медины. При этом отмечалось, что сам игрок пока не хочет покидать «Спартак», а главный тренер команды Деян Станкович не против ухода игрока, если клуб подпишет нового вингера.

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#спартак
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Бетербиева назвали фаворитом в бою с Биволом
Боксер Мчуну назвал Бетербиева фаворитом в бою с Биволом
31 января 2025, 21:17

Фото: iStock/Stanislav Chegleev

Южноафриканский боксер Табисо Мчуну назвал Артура Бетербиева фаворитом в бою с Дмитрием Биволом. По его мнению, дагестанец с трудом, но все же одержит победу.
«Думаю, плюс-минус это будут похожие бои. Бетербиев выиграет. Легко не будет, но он все же немного сильнее. Их первая встреча получилась тяжелой, но Бетербиев был сильнее и опытнее соперника. Это был очень хороший и интересный бой», — пояснил Мчуну в интервью MMA.Metaratings.ru.
Напомним, реванш Бивола против Бетербиева пройдет через три недели, 22 февраля, в Саудовской Аравии. Первый их бой завершился победой Бетербиева по решению судей.

На данный момент у Бивола 23 победы и 1 поражение, у Бетербиева — 21 победа и 0 поражений.

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#бокс
#борьба
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Плющенко выразил соболезнования из-за гибели фигуристов в авиакатастрофе в США
31 января 2025, 19:41

Фото: iStock/jorgeantonio

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко выразил соболезнования в связи с гибелью фигуристов в авиакатастрофе в небе над Вашингтоном. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Плющенко рассказал, что среди погибших были его друзья, с которыми он вместе соревновался и участвовал в шоу по всему миру, — Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Фигурист выразил глубокие соболезнования в связи с произошедшей трагедией.

«Мое сердце сейчас вместе со всеми семьями и близкими, которые переживают эту ужасную трагедию», — добавил спортсмен.

Напомним, в ночь на 30 января в Вашингтоне произошла авиакатастрофа. Пассажирский лайнер, заходя на посадку, столкнулся с военным вертолетом. Оба судна упали в реку Потомак. В результате трагедии никто не выжил.

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