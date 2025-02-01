Боксер Мчуну: сейчас нет того, кто мог бы победить Усика

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Южноафриканский боксер Табисо Мчуну заявил, что на данный момент нет такого бойца, кто мог бы победить Александра Усика. По его мнению, Усик — один из величайших боксеров в истории.
«Безусловно, Усик один из величайших боксеров в истории. <…> Да, я действительно его поддерживаю. Когда он перешел в тяжелый вес, я также верил, что он может стать абсолютным чемпионом мира. Сейчас нет такого боксера, который мог бы победить Усика», — отметил Мчуну в интервью MMA.Metaratings.ru.Напомним, Усик и Мчуну выходили на ринг девять лет назад — в 2016 году. Южноафриканец был в нокдауне в шестом раунде и дважды в девятом, и проиграл после нокаута в девятом раунде. После этого Усик заполучил титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом и тяжелом весах.
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