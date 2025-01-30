Стало известно о возможном трансфере Сильянова

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Защитник «Локомотива» Александр Сильянов готов рассмотреть вариант трансфера в «Зенит». Об этом сообщает Metaratings.ru. Сейчас, как отмечается, клубы согласовывают сумму перехода игрока.
«По нашим данным, футболист не против перехода. При этом отметим, что никаких договоренностей между клубами на данный момент нет», — говорится в материале.Напомним, в этом сезоне Российской Премьер-лиги Сильянов сыграл в 24 матчах за «железнодорожников». Из результативных действий — одна голевая передача. Контракт с «Локомотивом» подписан у него до конца июня следующего года.
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