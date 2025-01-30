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Стало известно о возможном трансфере Сильянова

Сильянов готов рассмотреть переход из «Локомотива» в «Зенит»
Фото: iStock/Andreyuu

Фото: iStock/Andreyuu

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов готов рассмотреть вариант трансфера в «Зенит». Об этом сообщает Metaratings.ru. Сейчас, как отмечается, клубы согласовывают сумму перехода игрока.


«По нашим данным, футболист не против перехода. При этом отметим, что никаких договоренностей между клубами на данный момент нет», — говорится в материале.
Напомним, в этом сезоне Российской Премьер-лиги Сильянов сыграл в 24 матчах за «железнодорожников». Из результативных действий — одна голевая передача. Контракт с «Локомотивом» подписан у него до конца июня следующего года.

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#спартак
#контракт
#футболист
#спорт
#переход
«Спартак» ищет варианты для Медины, который не хочет покидать клуб
30 января 2025, 15:13

Фото: iStock/gorodenkoff

ФК «Спартак» продолжает искать варианты для продолжения карьеры 27-летнего парагвайского нападающего Хесуса Медины. Об этом стало известно Metaratings.ru.
«По нашей информации, сам игрок пока не хочет покидать «Спартак». Главный тренер команды Деян Станкович не против ухода игрока, если клуб подпишет нового вингера», — отмечается в материале.
Напомним, Медина попал в «Спартак» из ЦСКА в июле 2023 года. Клуб отдал за него 6 млн евро. Сейчас на его счету восемь голов и шесть голевых передач за 53 игры.

Рыночная стоимость футболиста составляет 4 млн евро, согласно информации Transfermarkt.

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Стало известно о возможном расторжении контракта между ЦСКА и Помазуном
Тяпушкин: напрашивается расторжение контракта между ЦСКА и вратарем Помазуном
30 января 2025, 15:08

Фото: iStock/FotografieLink

Бывший вратарь ЦСКА Дмитрий Тяпушкин заявил, что у его бывшего клуба напрашивается расторжение контракта с вратарем Ильей Помазуном. Так он прокомментировал сентябрьское отстранение голкипера от тренировок с основой после того, как тот в одном из интервью не исключил возможный переход в «Спартак».
«Напрашивается расторжение контракта между ЦСКА и Помазуном. У Ильи долгосрочный контракт с «армейцами». Я знаю его еще с академии ЦСКА, работал с ним в то время. Он был талантливым мальчишкой. Чем дольше он не будет играть, тем хуже для него. Жалко парня. Не знаю, есть ли у него конфликт с Николичем или нет, но жаль, что отличный вратарь попал в такую неприятную ситуацию. Для меня это очень обидно», — поделился Тяпушкин в беседе с Metaratings.ru.
Напомним, ранее сообщалось, что Помазун — один из основных вариантов «Спартака» на роль запасного голкипера. Переход вратаря может произойти еще этой зимой.

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Ротенберг назвал дату возвращения российских хоккеистов на мировую арену
Ротенберг: Россия будет играть на Олимпиаде в 2026 году
30 января 2025, 15:06

Фото: iStock/vchal

Главный тренер петербургского ХК СКА Роман Ротенберг назвал дату возвращения российских хоккеистов на мировую арену. По его мнению, россияне будут играть на Олимпиаде в 2026 году.
«Верим. Я лично верю. Как я уже говорил, будут политические изменения: Госдеп США, президент Трамп. Будут сигналы в пользу России, и мы будем играть на Олимпиаде в 2026 году», — подчеркнул Ротенберг в беседе с Metaratings.ru.
Он также добавил, что те же вопросы стоит задать и организациям ответственным за допуск россиян к Чемпионату мира-2025, так как они должны отвечать за собственные решения.
«Мы готовы играть, и мы верим, что будем играть», — заключил Ротенберг.
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Матч хоккейного проекта «Выходи во двор» пройдёт на берегу Волги в Дубне
30 января 2025, 14:29

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Команда звёзд отечественного хоккея проведёт вторую игру года в рамках проекта «Выходи во двор» в Дубне. Матч состоится 1 февраля, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Звёздная ледовая дружина сыграет в обновлённом составе. На лёд на берегу Волги выйдут прославленные хоккеисты Валерий Каменский, Владимир Малахов, Александр Могильный, Евгений Давыдов, Виталий Прохоров, а также звёзды КХЛ – Сергей Коньков и Руслан Берников. Малахов примет участие в матче проекта «Выходи во двор» впервые», – отметили в министерстве.
Постоянными участниками игр «Легенд» и любителей стали известные артисты. В Дубне сборную прославленных игроков усилят звёзды сериала «Молодёжка» Иван Мулин и Тимур Ефременков. Ещё одним представителем лиги актёров станет Артур Каспранов, который снялся в продолжении популярного сериала о молодых хоккеистах.

Неизменным тренером команды Легенд остаётся двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Якушев. На протяжении четырёх сезонов команда звёзд хоккея одержала более 30 побед в разных городах Подмосковья. Комментировать матч будет спортивный журналист, депутат Мособлдумы Олег Жолобов.

Коньков по традиции проведёт мастер-класс для юных хоккеистов.

Игра пройдёт на территории Парка-Набережной имени Д.И. Менделеева на берегу Волги. В этом сезоне часть встреч Легенд с любителями запланирована в парках Московской области.

Место проведения матча: Дубна, улица Кирова, Парк-Набережная имени Д.И. Менделеева, аллея Высоцкого. Программа начнётся в полдень.

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#московская область
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Каратист Корнеев из Дмитрова завоевал медаль на чемпионате мира в Индии
30 января 2025, 12:58

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского г.о.

Бронзовую медаль завоевал спортсмен из подмосковного Дмитрова Валентин Корнеев на чемпионате мира по карате сётокан среди мужчин и женщин (18 лет и старше) в индийском Хайдарабаде, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Валентин Корнеев, тренирующийся в спортивно-оздоровительном комплексе «Яхрома» в Дмитровском округе, занял на чемпионате третье место в категории «КАТА (мужчины)», — уточняется в сообщении.
Сётокан — один стилей японского единоборства карате. Этот стиль является одним из наиболее популярных в мире. Отмечается, что в Хайдарабаде помимо чемпионата мира провели также первенство мира среди юношей и девушек в возрасте от 14 до 17 лет и международные соревнования для мальчиков и девочек. Участие в турнирах приняли сборные 26 стран.

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#чемпионат мира
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#медаль
#спорт
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Подмосковные легкоатлеты завоевали пять медалей первенства России
30 января 2025, 12:43

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Три золотые, одну серебряную и одну бронзовую медаль завоевали спортсмены из Московской области на первенстве России по легкой атлетике в помещении среди юношей и девушек до 18 лет, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«Золотые медали в копилку подмосковной сборной положили Анастасия Шкурина в беге на 3000 метров, Анастасия Пшеничная в забеге на 60 метров с барьерами и Александра Морозова в беге на 400 метров», — говорится в сообщении.
Кроме того, на вторую ступень пьедестала почёта поднялся представитель Московской области Максим Захаров в дисциплине «бег на 60 метров с барьерами», а бронзовую медаль завоевала в беге на 200 метров подмосковная спортсменка Юлия Гринько.

Первенство проводится с 28 по 30 января в Тюмени. Участие в соревнованиях принимают свыше 600 спортсменов из 60 российских регионов.

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#минспорта мо
#лёгкая атлетика
#первенство
#россия
#медали
#московская область
#подмосковье
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Кандидат в президенты МОК заявил о возможности снятия санкций с России
Аль-Хуссейн: нет причин применять санкции при соблюдении РФ Олимпийской хартии
29 января 2025, 23:43

Фото: iStock/Natalia Kirsanova

Глава олимпийского комитета Иордании и кандидат на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК) принц Фейсал Аль-Хуссейн заявил о возможности снятия спортивных ограничений с России. Эту информацию предоставил Inside the Games.
«Олимпийская хартия — это то, что движет мной. Если Россия будет соблюдать хартию, нет причин применять к ней санкции», — передает слова принца Inside the Games.
Еще в 2022 году МОК отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) от работы из-за конфликта с Украиной. С конца февраля того же года большинство российских спортсменов были отстранены от участия в турнирах по рекомендации МОК.

Часть атлетов получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе, другие же сменили гражданство и теперь представляют другие страны.

Ранее «Радио 1» писало о том, что легкоатлеты из Раменского завоевали семь медалей первенства Московской области. Две золотые, три серебряные и две бронзовые медали завоевали воспитанники раменской спортшколы «Сатурн» на первенстве Московской области по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 и 23 лет.

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Клуб КХЛ «Куньлунь» обыграл в Мытищах фаворитов из челябинского «Трактора»
29 января 2025, 18:40

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи

Пекинский клуб «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги обыграл на «Арене Мытищи имени В.И. Шалимова» челябинский «Трактор». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Драконы идут на девятом месте Западной конференции, а трактористы возглавляют конференцию «Восток». Несмотря на разный статус команд, хозяева льда сумели организовать для соперников нелёгкую встречу. Уже к 10-й минуте Ян Дрозг, Ярослав Лихачёв и Джозеф Душак отметились заброшенными шайбами, и «Куньлунь» повёл со счетом 3:0», – рассказали в администрации.
После этого гости перехватили инициативу и до конца основного времени матча сумели выправить положение дел – 3:3 к финальной сирене третьего периода.

Овертайм был отмечен обилием голевых моментов, а решающим стал бросок Лукаса Локхарта. Он и подвёл окончательный итог встречи – 4:3 в пользу пекинского коллектива.

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#спорт
#минспорт мо
#мытищи
#хоккей
#чемпионат
#кхл
#подмосковье
#московская область
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Легкоатлеты из Раменского завоевали семь медалей первенства Московской области
29 января 2025, 18:24

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Две золотые, три серебряные и две бронзовые медали завоевали воспитанники раменской спортшколы «Сатурн» на первенстве Московской области по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 и 23 лет, сообщает пресс-служба администрации Раменского городского округа.
«Золотые медали выиграла воспитанница «Сатурна» Татьяна Усова в прыжке в длину и в тройном прыжке. Серебряные медали завоевали Полина Неретина в беге на 400 метров, Екатерина Кузнецова в беге на 1500 метров и Никита Ульев в тройном прыжке», — говорится в сообщении.
Кроме того, на третью ступень пьедестала почёта поднялись представительницы Раменского округа Виктория Бычкова (тройной прыжок) и Екатерина Иванющенко (бег на 400 метров).

Соревнования проводились в городе Щёлково.

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Назван следующий оппонент Двалишвили
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#медали
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