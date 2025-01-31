Причиной поражения Токова в бою с Шлеменко назвали неподходящую химию

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Российский боец UFC Шарабутдин Магомедов предположил, что причиной поражения Анатолия Токова в бою с Александром Шлеменко стала неподходящая химия, из-за которой тот «затек». Он также добавил, что у Токова был большой перерыв между боями.
«Шлеменко 40 лет, он все равно в топе многих рейтингов. Я не удивился его победе над Токовым. <…> У Токова же был большой перерыв. Может быть, уровень самбо у Анатолия выше, чем у Александра. Но в ударке Шлеменко на голову выше. Он не дал Токову бороться, поэтому Анатолий затек. Когда химия не подходит, так бывает», — приводит MMA.Metaratings.ru слова Магомедова.Напомним, бой Шлеменко и Токова прошел в декабре 2024 года. Первый выиграл по раздельному судейскому решению.
На данный момент у Шлеменко 66 побед, 15 поражений и 1 ничья. У Токова же 30 побед и 4 поражения.
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