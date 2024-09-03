Боксёр Богданов из Подмосковья завоевал золото «Евразийского кубка «Даурия»

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Золотую медаль международного турнира по боксу «Евразийский кубок «Даурия» выиграл спортсмен из подмосковного Чехова Ян Богданов, выступавший в соревнованиях среди юниоров 17-18 лет в весовой категории свыше 92 кг, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«В одной четвёртой финала Ян Богданов победил в первом раунде представителя Армении Мисака Тепаняна, в полуфинале во втором раунде отправил в нокаут россиянина Илью Бризитского, а в финальном поединке — ещё одного представителя России Батрраза Мильдзинова», — говорится в сообщении.Соревнования проводились в Чите, в них приняли участие 120 боксёров, представляющих 16 стран, в том числе Венесуэлу, Южную Корею, Германию, Израиль, Сьерра-Леоне и Монголию.
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