Подмосковная юниорка одержала победу на международном турнире по боксу

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Спортсменка из Московской области Кира Леонова заняла первое место на 42-м международном турнире по боксу «Золотая перчатка Воеводины» в Сербии, сообщает пресс-служба администрации Минспорта региона.
«В финальном бою турнира Кира Леонова, выступающая в категории до 60 килограммов среди юниорок 17-18 лет, сразилась с другой россиянкой — Софьей Молчановой. Представительница Подмосковья одержала победу над сопернице во втором раунде ввиду явного преимущества», — говорится в сообщении.Соревнования проводились в сербском городе Субботица, участие в них приняли более ста боксёров, представляющих пятнадцать стран, включая Австрию, Турцию, Словению, Польшу, Азербайджан, Черногорию, Латвию, Румынию и Казахстан.
Читайте также:
Подмосковные дзюдоисты завоевали три медали на первенстве мира
Агент Момчиловича заявил о готовности к переговорам с российскими клубами
Грушевский посоветовал ЦСКА делать выводы после поражений
Лев Каштанов