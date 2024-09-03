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Подмосковная юниорка одержала победу на международном турнире по боксу

03 сентября 2024, 14:54
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Спортсменка из Московской области Кира Леонова заняла первое место на 42-м международном турнире по боксу «Золотая перчатка Воеводины» в Сербии, сообщает пресс-служба администрации Минспорта региона.


«В финальном бою турнира Кира Леонова, выступающая в категории до 60 килограммов среди юниорок 17-18 лет, сразилась с другой россиянкой — Софьей Молчановой. Представительница Подмосковья одержала победу над сопернице во втором раунде ввиду явного преимущества», — говорится в сообщении.
Соревнования проводились в сербском городе Субботица, участие в них приняли более ста боксёров, представляющих пятнадцать стран, включая Австрию, Турцию, Словению, Польшу, Азербайджан, Черногорию, Латвию, Румынию и Казахстан.

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#бокс
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Подмосковные дзюдоисты завоевали три медали на первенстве мира
03 сентября 2024, 14:14

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковные спортсмены завоевали две золотые и бронзовую медали на первенстве мира по дзюдо. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«В весовой категории свыше 90 кг среди юношей победил Рустем Кадзаев из Дмитрова. В финале он победил представителя Эстонии. Эвелина Босиек, представляющая Домодедово, завоевала бронзу в категории до 57 кг среди девушек. В схватке за третье место она одолела соперницу из Монголии. А Алексей Топтыгин из Щёлкова первенствовал в весе до 50 кг, взяв верх в финале над бразильцем», – говорится в сообщении.
Как отметили в министерстве, первенство мира по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет проходило в столице Перу – Лима с 27 августа по 1 сентября.

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#подмосковье
#московская область
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Агент Момчиловича заявил о готовности к переговорам с российскими клубами
02 сентября 2024, 21:57

Фото: iStock/gorodenkoff

Футбольный агент Ненад Асанович, представляющий интересы полузащитника белградского ОФК Миляна Момчиловича, заявил готовности к переговорам с российскими клубами.
«Из России никто не звонил по Миляну, но мы открыты к переговорам. Если кто-то из РПЛ свяжется, мы готовы разговаривать», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Асанович.

Напомним, в этом сезоне Милян Момчилович провел за белградский ОФК 6 матчей.

Ранее бывший футболист сборной России Игорь Семшов заявлял, что для сохранения карьеры спортсмена Артёма Дзюбы идеальными вариантом стали бы «Химки». Он также выражал уверенность в том, что у Дзюбы всё ещё есть шанс найти себя в какой-либо команде, есть силы для игры, и в этом плане всё зависит от желания и рвения самого футболиста.

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Грушевский посоветовал ЦСКА делать выводы после поражений
02 сентября 2024, 21:46

Фото: iStock/FotografieLink

Известный болельщик ЦСКА, артист, шоумен Михаил Грушевский заявил, что команде необходимо делать выводы после поражений.
«На данный момент сыграла десять матчей — три в Кубке и семь в РПЛ. Эмоции от поединков были разными, ведь были не только победы, но и поражения. Но на данный момент ЦСКА уверенно выиграл три матча подряд против аутсайдеров. Но нужно не забывать, что мы проиграли два матча «Краснодару». Также было поражение и от «Локомотива». Проигрыши прямым конкурентам расстраивают и из них нужно делать выводы», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Грушевский.

При этом он отметил, что ЦСКА всё-таки преодолел синдром прошлого сезона и перестал пропускать голы в финалах матчей.

Ранее экс-игрок «Рубина» и сборной Казахстана Алексей Попов заявлял, что в матче со «Спартаком», вероятнее всего, победа будет не за казанцами.

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Экс-теннисист Ольховский заявил о тяжёлых соперницах Шнайдер и Самсоновой
02 сентября 2024, 21:22

Фото: iStock/luckyraccoon

Отечественный теннисист Андрей Ольховский заявил, что спортсменкам Диане Шнайдер и Людмилы Самсоновой предстоит сразиться с тяжёлыми соперницами.
Напомним, Диане Шнайдер встретится с американкой Джессикой Пегулой, а Людмила Самсонова – с полькой Игой Швентек.

«Диана – открытие этого сезона. Она и до него показывала свой лучший год в туре. Самсонова на этом турнире проигрывала в сете, но выиграла и нашла свою игру на самом деле. Но Швентек и Пегула тяжёлые соперницы. Наши девушки не смотрятся как фавориты в этих матчах, но будем болеть и надеяться на лучшее», — пояснил в беседе с Газета.ру Ольховский.

До этого победительница Кубка Федерации и бывшая 31 ракетка мира Вера Душевина делилась ожиданиями от US Open.

«После вылета фаворитов у многих появляются шансы. Андрей Рублев, как мне кажется, сейчас набрал хорошую форму. В Монреале он был даже в финале. Сейчас он готов выйти в полуфинал и шансы хорошие на это», — комментировала в беседе с Metaratings.ru Душевина.

Ранее Андрей Ольховский заявил, что ошибка арбитра надломила настрой россиянки Анны Калинской в матче третьего круга Открытого чемпионата США по теннису против бразильянки Беатрис Хаддад Майя.

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#спорт
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Экс-теннисист Ольховский заявил о влиянии ошибки судьи на Калинскую
02 сентября 2024, 21:11

Фото: iStock/Olga Nikiforova

Отечественный теннисист Андрей Ольховский заявил, что ошибка арбитра надломила настрой россиянки Анны Калинской в матче третьего круга Открытого чемпионата США по теннису против бразильянки Беатрис Хаддад Майя.
«Когда ты настроен, это одно. А когда тебя так обрубают, кто-то с этим справляется, а кто-то нет. Это то же самое, когда ты не реализовываешь матчбол, проигрываешь сет и играешь дальше. Анна была настроена очень хорошо, но ситуация обломила немножко. Не смогла совладать с эмоциями, и все это повлияло на исход поединка. Соперница стала играть увереннее. Решение судьи повлияло на результат», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Ольховский.

Также Андрей Ольховский назвал поражение Андрея Рублёва от Григора Димитрова в четвёртом круге Открытого первенства США весьма неожиданным.

«Рублёв неплохо шёл, и поражение неожиданное, особенно в пятом сете. Шансов у Димитрова практически не было. В пятом сете всё решил один гейм. Были какие-то необъяснимые ошибки, и где-то Димитров удачно сыграл. Рублёв считался фаворитом, но Димитров – опасный соперник», — рассказал в беседе с Metaratings.ru Ольховский.

Ранее бывший футболист сборных России и СССР Александр Мостовой заявлял об отличных результатах российских теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер на Олимпиаде в Париже.

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#спортсмены
#мнение
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Суд удовлетворил иск академии «Ангелы Плющенко» к фигуристке Арине Парсеговой
02 сентября 2024, 19:26

Фото: istockphoto/KinoMasterskaya

Никулинский районный суд города Москвы постановил взыскать с фигуристки Арины Парсеговой 1,8 миллиона рублей в пользу академии «Ангелы Плющенко». Эта сумма будет взыскана по иску о невыполнении условий договора.
Ранее суд зарегистрировал гражданское дело по иску спортивной школы, которая принадлежит Евгению Плющенко, о взыскании денежных средств со спортсменки, напоминает РИА Новости. Юристы академии утверждали, что фигуристка в одностороннем порядке отказалась от исполнения договора о спортивной подготовке и об исполнении агентских услуг.

Арине Парсеговой 12 лет. До сезона 2020/2021 она тренировалась под руководством Этери Тутберидзе, а затем перешла к Плющенко. В этом году она покинула академию Плющенко. По некоторым сведениям, фигуристка вернулась к Тутберидзе.

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#суд
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#школы
#новости
#фигурное катание
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В Кашире выбрали подрядчика для строительства ФОКа с катком
02 сентября 2024, 16:35

Фото: iStock/JohnAlexandr

Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с крытым катком построят на Паковой улице в Кашире, подрядчиком по итогам конкурса стала «Новая строительная компания ВСК», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Контракт на выполнение проектных и строительно-монтажных работ заключён с ООО «Новая строительная компания ВСК», — говорится в сообщении.
ФОК будет состоять из нескольких блоков: это блоки входной группы, крытой ледовой арены, блок подготовки хоккеистов и помещений для обслуживания спортсменов, блок медобслуживания, тренажёры отработки игровых навыков и блок административных помещений.

Завершить строительство физкультурно-спортивного комплекса планируется в 2026 году.

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#строительство
#фок
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#каток
#минстройкомплекс мо
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В Люберцах прошел финал континентальной лиги дзюдо
02 сентября 2024, 15:14

Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы

В Люберецком дворце спорта «Триумф» завершился финал Континентальной лиги дзюдо, в котором команда «Турбостроители» из Санкт-Петербурга уверенно заняла первое место.
В борьбе за выход в финальную стадию учувствовали такие команды, как «Самбо-70» и МГФСО из Москвы, «Турбостроитель» и «Явара-Нева» из Санкт-Петербурга, «Придонье Топ-Тим» из Волгограда, «Батыр» из Казани, UZB из Ташкента и клуб Федерации дзюдо Московской области.

На татами выступили выдающиеся спортсмены российского дзюдо, включая победителя Олимпиады Хасана Хулмурзаева, чемпионов мира Инала Тасоева, Армана Адамяна и Яго Абуладзе, а также призёров мировых турниров Давида Карапетяна, Ивана Черных, Аюба Блиева, Антона Кривобокова и Мурада Чопанова.

По результатам турнира первое место заняла команда из Санкт-Петербурга «Турбостроитель», второе место досталось команде из Москвы «Самбо-70», а третье место получила команда «Явара-Нева», также представляющей Санкт-Петербург.

Кроме того, в ходе мероприятия было подписано соглашение о сотрудничестве между федерацией дзюдо России, областной Федерацией и администрацией муниципалитета.

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#подмосковье
#люберцы
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Гандболисты «Чеховских медведей» с победы начали новый сезон
02 сентября 2024, 14:31

Фото: пресс-служба администрации г. о. Чехов

Гандболисты подмосковного клуба «Чеховские медведи» отметили начало нового сезона победой над краснодарским «СКИФом». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Игра проходила во Дворце спорта «Олимпийский» имени В.С. Максимова в Чехове завершилась со счётом 33:25 (16:16). Самым результативным игроком встречи стал линейный «Чеховских медведей» Виктор Фурцев, забросивший в ворота соперника шесть голов.
«Сегодня, можно сказать, было два гандбола – в первом тайме и во втором», – сказал после матча главный тренер «Чеховских медведей», олимпийский чемпион Владимир Максимов.
Следующий матч «Чеховские медведи» проведут 8 сентября в Ставрополе против клуба «Виктор». А ближайшая домашняя встреча ждёт «Медведей» 14 сентября против. Соперником станет команда «СГАУ-Саратов».

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#чеховские медведи
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