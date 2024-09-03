Подмосковные дзюдоисты завоевали три медали на первенстве мира

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Подмосковные спортсмены завоевали две золотые и одну бронзовую медали на первенстве мира по дзюдо. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
В весовой категории свыше 90 кг среди юношей не было равных Рустему Кадзаеву из Дмитровского городского округа. В финале он победил представителя Эстонии Марка-Адриана Масака.
Эвелина Босиек, представляющая городской округ Домодедово, завоевала бронзу в весовой категории до 57 кг среди девушек. В схватке за третье место она одолела соперницу из Монголии Цендбазар Машбат.
Ранее подмосковный дзюдоист Алексей Топтыгин из городского округа Щёлково первенствовал весовой категории до 50 кг, взяв верх в финале турнира над бразильцем Юри Переирой.
Первенство мира по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет проходило в столице Перу – Лима с 27 августа по 1 сентября.
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Эвелина Босиек, представляющая городской округ Домодедово, завоевала бронзу в весовой категории до 57 кг среди девушек. В схватке за третье место она одолела соперницу из Монголии Цендбазар Машбат.
Ранее подмосковный дзюдоист Алексей Топтыгин из городского округа Щёлково первенствовал весовой категории до 50 кг, взяв верх в финале турнира над бразильцем Юри Переирой.
Первенство мира по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет проходило в столице Перу – Лима с 27 августа по 1 сентября.
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Лора Луганская