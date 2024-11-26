Боксёр из Каширы примет участие в Кубке мира по боксу

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В Санкт-Петербурге завершился юбилейный Всероссийский турнир по боксу «Кубок Н.А. Никифорова-Денисова». В мероприятии участвовали юноши 16–17 лет из 57 регионов России, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Каширу представил воспитанник тренеров Виталия Еремина и Дмитрия Данилова из боксёрского клуба «Русич» спортклуба «Кашира» имени Н. П. Елисеева.
Соревнования основали в 1975 году Конгрессом Европейской конфедерации бокса (EUBC) в память о первом советском президенте Европейской и Международной ассоциаций любительского бокса Николае Никифорове-Денисове. В 1978 году Никифоров-Денисов был удостоен звания почётного пожизненного президента АИБА за вклад в развитие спорта.
Арсений Жильцов из Каширы занял второе место в своей весовой категории и получил право участвовать в Кубке мира по боксу среди юниоров, который пройдёт в Черногории в марте 2025 года.
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Соревнования основали в 1975 году Конгрессом Европейской конфедерации бокса (EUBC) в память о первом советском президенте Европейской и Международной ассоциаций любительского бокса Николае Никифорове-Денисове. В 1978 году Никифоров-Денисов был удостоен звания почётного пожизненного президента АИБА за вклад в развитие спорта.
Арсений Жильцов из Каширы занял второе место в своей весовой категории и получил право участвовать в Кубке мира по боксу среди юниоров, который пройдёт в Черногории в марте 2025 года.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
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Дайана Хусинова