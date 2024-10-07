Боксёры из Подмосковья завоевали семь медалей на всероссийских соревнованиях

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Две золотые, две серебряные и три бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на всероссийских соревнованиях по боксу среди юниоров 17-18 лет памяти шестикратного чемпиона СССР Бориса Никонорова, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялись Юрий Никифоров из Ногинска, выступающий в весовой категории 86 килограммов, и Ренат Алиев из Электростали в весовой категории 60 килограммов», — говорится в сообщении.Серебряные медали завоевали Иван Ворона из Раменского (весовая категория 75 кг) и Фирузжон Мансуров из Ивантеевки (весовая категория 48 кг). А бронзовые награды в копилку подмосковной команды принесли Ян Богданов и Амирхан Ханов из Чехова, они выступали в весовых категориях 92 и 45 кг соответственно, а также люберецкий спортсмен Алексей Моисеев (весовая категория 71 кг).
Всего в соревнованиях приняли участие 165 боксёров из 29 российских регионов,
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