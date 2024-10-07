TFF отстранила из-за секс-скандала женщину-судью с инспектором ФИФА в Турции

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Инспектор матчей местной Суперлиги Орхан Эрдемир, а также женщина-арбитр Элиф Караарслан отстранены Турецкой футбольной федерацией (TFF) в связи с секс-скандалом. Об этом говорится на сайте организации.
Эрдемир является инспектором ФИФА, его отстранили на 45 дней, мужчине 61 год. Караарслан 24 года, ее не допустят к работе в течение трех месяцев.
Скандал произошел после попадания в сеть видео с откровенным содержанием, где главными действующими лицами стали Эрдемир и Караарслан. Они пытались отстоять свое право на работу, но апелляции были отклонены арбитражным советом федерации.
Ранее сообщалось, что в Финляндии разгорелся скандал на фоне срыва матча с участием россиян.
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Скандал произошел после попадания в сеть видео с откровенным содержанием, где главными действующими лицами стали Эрдемир и Караарслан. Они пытались отстоять свое право на работу, но апелляции были отклонены арбитражным советом федерации.
Ранее сообщалось, что в Финляндии разгорелся скандал на фоне срыва матча с участием россиян.
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Никита Кротов