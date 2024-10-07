Сборная Подмосковья заняла третье место на Спартакиаде пенсионеров России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Третье место в общекомандном зачёте заняла команда Московской области на IX Спартакиаде пенсионеров России, этот результат обеспечили две медали — золотая и серебряная, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Золотую медаль завоевала Светлана Плотницкая из Долгопрудного в соревнованиях по плаванию среди женщин. А Алексей Горбатов из Жуковского занял второе место на шахматном турнире в рамках Спартакиады», — говорится в сообщении.Председатель Союза пенсионеров Подмосковья, депутат Мособлдумы Анатолий Никитин отметил важность этого достижения.
«Победа сборной Московской области стала исторической — это лучший результат за весь период проведения соревнований. Поздравляю всех участников и их тренеров. Уверен, что впереди нас ждут новые достижения и вершины», — сказал Анатолий Никитин.Отмечается, что соревнования были приурочены к Международному дню пожилых людей.
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