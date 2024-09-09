В Серпухове впервые проведут БОКСЗАБЕГ

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В Серпухове 21 сентября впервые пройдёт туристическое событие БОКСЗАБЕГ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
«Программа рассчитана не только на действующих соревнующихся спортсменов. Развлекательно-спортивная программа подготовлена для всех желающих. Организаторы предусмотрели спортивные игры и другие активности; показательные бои; мастер-классы; квесты и интерактивные спектакли; квиз-игры, а также праздничный концерт со звёздами российской сцены», – рассказали в ведомстве.Чтобы участвовать в самом забеге, нужно пройти предварительную регистрацию на сайте. Участие бесплатное.
Мероприятие состоится под эгидой Национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Оно направлено на популяризацию здорового образа жизни, создание позитивного имиджа города и привлечение туристов.
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Лора Луганская