Более 1500 участников пробежали «Арбузный кросс» в Одинцове

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
Более 1500 любителей бега приняли участие в традиционном «Арбузном кроссе» в Одинцово, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Забег проводится в Одинцовском районе уже 53 раза. В этом году на мероприятии было разыграно более 30 комплектов медалей для разных возрастных групп на дистанциях от 600 метров до 5 километров. А победители забегов получили в качестве приза ещё и арбузы.
Участников мероприятия приветствовали пятикратная олимпийская чемпионка Лариса Лазутина и глава Одинцовского района Андрей Иванов.
Первый «Арбузный кросс» прошёл в Одинцово в 1970-х годах. Тогда его участниками были спортсмены-лыжники, которые таким образом начали подготовку к новому сезону. Со временем забег стал массовым спортивным мероприятием для всех желающих.
«Арбузный кросс» организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
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